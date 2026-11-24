Sevilla, 24 de noviembre de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (PP), ha tachado de "electoralista" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, 24 de noviembre, a cinco días de las elecciones generales del 29N, el real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, y ha preguntado que, "si era importante" esta iniciativa, "por qué no lo aprobaron hace diez meses", tras el accidente ferroviario registrado el pasado enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.