La India, 24 de noviembre de 2026. El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa tejiendo sinergias con las grandes entidades empresariales de sectores de oportunidad para la región en la India. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha manteniO sendos encuentros en Nueva Delhi con el Foro de Importadores Alimentarios de la India (FIFI, en sus siglas en inglés) y con la Asociación de Fabricantes de Componentes de Automoción de la India (ACMA). (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)