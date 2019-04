Publicado 31/03/2019 11:36:27 CET

Maribel no bebía cuando sus hijos eran pequeños, no ha entrado nunca sola en un bar y no recuerda en qué momento comenzó su alcoholismo. Esta ama de casa terminó bebiéndose un cartón de vino al día cuando se quedaba sola en casa y pidiendo ayuda: "Haced conmigo lo que queráis pero yo quiero salir de esto".