Barcelona, 24 de noviembre de 2026. La jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento de Víctimas de los Mossos d'Esquadra, la sargento Andrea García, ha reconocido que desde el cuerpo ven con preocupación los discursos negacionistas de la violencia de género, por lo que ha instado a cualquier mujer que haya detectado algún indicio de este tipo de violencia a denunciarlo. "La violencia existe, hay agresores y por ello hemos de dar voz y visibilidad. La denuncia es uno de los mecanismos de protección institucional", ha afirmado en declaraciones a los medios este martes tras valorar los datos en referencia a este fenómeno presentados por el cuerpo autonómico con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de este miércoles 25 de noviembre.