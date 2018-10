Murillo, tras el caso de Ciudad Rodrigo, anima a las víctimas a "poner remedio desde las primeras manifestaciones"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS) La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, condenó hoy el último caso de violencia de género acaecido ayer en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y animó a las mujeres a "poner remedio" a la violencia "desde las primeras manifestaciones". En declaraciones a los medios antes de inaugurar un curso de formación sobre violencia de género organizado por el Consejo General de la Abogacía Español (CGAE), aconsejó no esperar al "golpe o a la injuria" antes de recurrir a un experto. "El hostigamiento, la vigilancia o el control son las primeras manifestaciones de violencia y, por lo tanto, las primeras alertas, y hay que ponerles remedio consultando con un trabajador social o un psicólogo. No hay que vivirlo a solas, vivirlo a solas es impunidad para el agresor", aseguró. En este sentido, indicó que el caso de la mujer asesinada en Ciudad Rodrigo repite "la pauta de siempre, donde no ha habido denuncia previa y, posiblemente, ni la víctima era consciente de que pudiera ocurrir tal cosa". Por otro lado, preguntada por el caso de la pequeña Mari Luz, Murillo aventuró a raíz de las primeras investigaciones que "parece ser que han podido concurrir fallos" en los procesos judiciales abiertos contra el presunto asesino de la niña, Santiago del Valle, y afirmó que habrá que seguir investigando. Sobre posibles reformas legislativas para evitar que casos como el de Del Valle puedan volver a repetirse, Murillo recordó el "muy interesante" impulso que supuso en su día para la lucha contra la violencia machista el "registro de violencia de género", aunque señaló que "la última palabra, en última instancia la tiene el Ministerio de Justicia".