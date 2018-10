El número de turistas extranjeros crece un 2 por ciento hasta julio

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) España suma y sigue en visitas de turistas extranjeros. En los seis primeros meses del año, recibió 33,8 millones de foráneos, una cantidad que incrementó en un 2% las cifras referentes al mismo periodo de 2006. Las tendencias, sin embargo, no varían demasiado, y británicos, alemanes y franceses siguen representando la mayor parte de estos turistas, que eligen preferiblemente Cataluña y los dos archipiélagos como destinos. Según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera, el año está siendo "muy bueno" para el sector turístico. La conclusión, extraída por el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, permite valorar al 2007 como previsible año de "consolidación", a la vista de los 33,8 millones de turistas que eligieron España como destino para sus vacaciones. Comparando los últimos datos con los de los primeros siete meses de 2006, se observa un aumento del 2% en visitas, pese a que el año pasado también fue "muy bueno" para el sector. "Las previsiones para el resto del año son de crecimiento, aunque más moderado que 2006", anticipó Mejía. Y es que España "ha batido récord en los últimos tres o cuatro años" y podría cerrar 2007 con alrededor de 60 millones de visitantes foráneos. En cuanto a julio de forma individual, España recibió en uno de los meses turísticos por excelencia 7,7 millones de turistas, un 1,8% más que en el mismo mes de 2006, reflejando un "buen comportamiento en prácticamente todos los mercados". El principal mercado emisor sigue siendo Gran Bretaña, de donde llegaron 9,3 millones de turistas hasta julio, un 0,7% menos que en 2007. Representan el 27% del total, seguidos de alemanes, con 5,8 millones de visitantes, y Francia, con 5,3 millones. Sin embargo, cabe destacar el significativo 23,5% de incremento supuesto por los turistas estadounidenses, especialmente porque su nivel de gasto es "casi el doble que la media nacional", según Mejía. El secretario de Estado situó Cataluña como destino preferido, una vez más. En esta región recalaron cerca del 25% del total, seguidos de las 5,8 millones de llegadas al archipiélago balear y las 5,3 millones a las Islas Canarias. En este sentido, el aumento más relevante lo registró Andalucía, con una subida en cuanto a visitantes del 6,2%. Por otra parte, el 68,5% de los turistas extranjeros viajaron sin haber contratado previamente un paquete turístico, y la mayoría de ellos prefirieron el avión como medio de transporte, un 74,8% del total. En cuanto al alojamiento, los hoteles siguen al frente con el 63,7% de turistas que eligieron esta opción frente a vivienda propia, alquilada, camping, etc. De cara al futuro, y tal y como subrayó Pedro Mejía, el objetivo de España es adaptarse a la reducción de la estancia y el aumento del gasto medio por persona, "fenómenos a nivel mundial". "No podemos llevar a cabo una política de precios que nos saque del mercado, ya que nuestro objetivo es aportar la mejor calidad-precio, tratando de mejorar el ingreso global individual", subrayó.