Orozco rechaza evaluar los resultados contra la violencia de género en víctimas porque sólo "crean terror"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS) La delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, señaló hoy que afrontar la problemática de la violencia de género sólo desde la perspectiva de las cifras de víctimas, que se han igualado en lo que va de año con las de todo 2006, "sólo provoca miedo y terror" entre las afectadas, por lo que recomendó poner el acento en las medidas de ayuda que tienen a su disposición desde la puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia de Género. En declaraciones a Europa Press Televisión a propósito de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, insistió en que las cifras no deben ser "la medida" con la que evaluar los resultados de la Ley Integral, y sí en cambio deben serlo "las 80.000 mujeres con medidas de protección, el aumento de los juzgados de violencia en un 416 por ciento, o el incremento de unidades especiales en las fuerzas de seguridad en un 115 por ciento". "Hay que decirles que tienen cada vez más recursos", insistió. En este sentido, defendió el aspecto "valiente y ambicioso" que motiva la normativa, cuyo fin último es "la erradicación" de la violencia machista, pero en donde también se señala la necesidad de un "cambio estructural" del que "todos" los ciudadanos "son responsables" y deben tener un "posicionamiento activo". A este respecto, subrayó el dato "positivo" que supone el que un 29 por ciento de las llamadas recibidas en el número 016, el número de teléfono confidencial destinado a atender a las víctimas de la violencia de género, sean de "personas del entorno de las mujeres que sufren violencia de género, que quieren saber qué pueden hacer para ayudarlas, y con qué recursos cuentan". Para Orozco, ésta es una señal de que el problema del maltrato ya no se circunscribe al ámbito privado, y que las personas que tienen conocimiento de algún caso en su entorno se preocupan por buscar soluciones. No osbtante, el grueso de las llamadas recibidas en el 016 desde su puesta en marcha el pasado 3 de septiembre --el 71 por ciento-- de las cerca de 35.000 totales, corresponden a las realizadas por víctimas. "Lo que se les ofrece es principalmente asesoramiento jurídico, aunque desde la empatía, porque este no es un teléfono de emergencia o de denuncia. Lo primero es que reconozcan que sufren el problema, aunque en el fondo ellas ya lo sabe, y luego, indicarles todas las ayudas con las que cuentan: reducción de jornada laboral, acuerdos de inserción, ayudas económicas, etc...". En lo referente al plano legal, Orozco se felicitó por el "incremento sostenido" de las denuncias en un 70 por ciento durante el periodo 202-2006, y por la mayor especialización de magistrados y juzgados en la materia, que ha mejorado la "tutela judicial" de las víctimas.