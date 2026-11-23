San Pedro de Meoz, Navarra, 23 de noviembre de 2026. Declaraciones de la portavoz de la Policía Nacional, Patricia Ramos, quien ha informado de la recuperación de una talla románica del siglo XIII robada en 1979 por un ladrón especializado en antigüedades. La investigación se inició a mediados de abril de 2026 cuando se tuvo conocimiento de información relevante sobre el robo que se cometió en 1979 en la parroquia de San Pedro de Meoz-Navarra- donde se sustrajo una virgen tallada en madera. (Fuente: Policía Nacional)