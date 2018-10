Protección civil recomienda evitar desplazamientos innecesarios por la Autovía Madrid-Valencia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomendó el viernes por la tarde no viajar por la autopista A-3, Madrid-Valencia, donde es necesario circular con cadenas y se prevén interrupciones al tráfico que, de momento, afectan a autobuses y vehículos pesados. La A-3 ya permaneció cortada durante más de cinco horas a lo largo de la mañana del viernes. Ante el temporal de nieve que afecta al sureste peninsular, especialmente Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía oriental y Murcia, y los previsibles desplazamientos del fin de semana, Protección Civil y Emergencias recomendó no viajar por estas zonas. "También se prevén dificultades en la circulación por la Autovía de Andalucía (A-4)", informó en un comunicado. En caso de tener que realizar desplazamientos por carretera, es necesario informarse del estado de las mismas y seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil. Asimismo, aconsejó estar atento a las informaciones facilitadas por los medios de comunicación, en especial, radios y televisiones, extremar las precauciones y adoptar las necesarias medidas preventivas y pautas de conducta para asegurar tanto su seguridad como la de los demás ciudadanos. Por su parte, el Real Automóvil Club de España (RACE) reclamó a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio de Fomento más planificación ante un temporal que lleva días anunciándose por el Instituto Nacional de Meteorología (INM), declararon a Europa Press fuentes del club de automovilistas. El RACE criticó que la autovía A-3 haya estado este viernes cinco horas cortadas al tráfico por las intensas nevadas, a pesar de que el INM había avisado de que el temporal iba a desplazarse al litoral mediterráneo. "En pleno siglo XXI una carretera nacional ha quedado cortada por la nieve y eso es por falta de planificación", indicaron fuentes del RACE. Ante las previsiones de frío y nieve, Protección Civil recomienda, sobre todo en el caso de aquellas personas que tengan previsto viajar por carretera, informarse de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de Tráfico. Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio. Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo. En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, Protección Civil recomienda no intentar resolver la situación por sí mismos, tratar de informar de este hecho y, salvo que sea insostenible, esperar asistencia. Los conductores deben ir también muy atentos, teniendo especial cuidado con las placas de hielo. Es difícil determinar en qué lugar del trayecto pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales. Además, se aconseja mantener la distancia de seguridad con el coche precedente y circular por carreteras nacionales y en horas diurnas. Para una correcta planificación de los viajes por carretera, la Dirección General de Tráfico ofrece gratuitamente información del estado de la circulación y de las incidencias que pueden afectarla, a través del teléfono (900 123 505), Internet (www.dgt.es/index.wml), teletexto, boletines de radio.