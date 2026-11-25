Valencia, 25 de noviembre de 2026. Declaraciones de Yessica Díaz, coordinadora de Acción Humanitaria Local de Psicólogas sin Fronteras, quien ha explicado que emergencias climáticas como la dana que tuvo lugar en octubre de 2024 y que afectó gravemente a localidades de l'Horta Sud de la provincia de Valencia, puso en evidencia la necesidad de trabajar con los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género que se vieron "desprotegidas" ante esta tragedia que se cobró la vida de más de 200 personas. Díaz ha asegurado que estas emergencias climáticas no traen violencia, sino que "arrastran vulnerabilidades previas" que provocaron la desprotección de mujeres en un proceso judicial u otros colectivos "invisibilizados" como las mujeres migrantes. Respecto a cómo fue el tratar con mujeres en situación de vulnerabilidad tras la dana, Díaz ha asegurado muchas de ellas tenían un nivel de ansiedad "disparado" a lo que se sumaba una sensación de "miedo". Por ello, uno de los primeros pasos fue el de generar "espacios seguros y de confianza", tanto de las mujeres como de los hijos o hijas.