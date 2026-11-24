Madrid, 24 de noviembre de 2026.
La pasión. La pasión por el arte: a través de una obra, de una voz o de una mirada que descubre algo nuevo
La pasión ha sido el hilo conductor de la 41ª edición del Premio BMW de Pintura. Su Majestad la Reina Doña Sofía ha presidido en el Teatro Real esta velada, que rinde homenaje a la creatividad y a la entrega de quienes hacen del arte su forma de vivir.
El artista Pepe Carretero ha recibido el galardón de Pintura por «Jardín en agosto», un óleo sobre lienzo, mientras que la creadora Elisa Villota ha sido reconocida en la categoría de Arte Digital por una propuesta que combina imágenes, sonidos y testimonios.
La gala reunió a 1.300 invitados del ámbito cultural, artístico y social, en una noche dedicada a reconocer el talento y la constancia que hay detrás de cada obra.
La cautivadora voz de Pasión Vega inundó el patio de butacas. Un espectáculo de música, danza y literatura, que ha alternado nanas, copla y ritmos latinos, acercando la música al público y haciéndole partícipe de cada interpretación.
El espectáculo ha seguido la mirada de un niño que descubre el arte y la curiosidad que nos lleva a detenernos, observar y encontrar algo nuevo en lo que nos rodea.