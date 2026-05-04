Renfe ofrece un abono único para impulsar la movilidad sostenible de los ciudadanos

Madrid, 4 de mayo de 2026. Con la implementación del abono único de Renfe, la movilidad de los españoles se ha facilitado al integrar varios servicios de transporte público en un único abono. Un título de transporte personal que permite acceder a varios sistemas de transporte público de todo el país. Actualmente, en el conjunto de todos estos servicios, se realizan aproximadamente 2 millones de desplazamientos al día. Este abono facilita la realización de desplazamientos que necesitan acceder de forma combinada a varios servicios. Con la integración de Renfe en el Abono único, la compañía busca facilitar la movilidad sostenible mediante el uso combinado entre Cercanías y Media Distancia y, a su vez, el de estos con otros modos de transporte público, dando una mejor oferta. En los 3 meses desde su puesta en funcionamiento, ya ha sido utilizado en más de 1 millón de ocasiones.