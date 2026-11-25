Madrid, 25 de noviembre de 2026. Imágenes del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, quienes han visitado este miércoles la exposición 'Mariana de Austria' en el Museo del Prado, junto con el presidente de Austria, Alexander Van Der Bellen y Doris Schimidauer. Los Reyes visitan exposición 'Mariana de Austria' en el Museo del Prado, junto con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen y su esposa, Doris Schimidauer. Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados de las autoridades mencionadas y la ministra de defensa, Margarita Robles, han recorrido los pasillos de la muestra que forma parte del proyecto 'el prado en femenino' y que rinde homenaje a través de más de un centenar de obras a la esposa del rey Felipe IV, que asumió la regencia en España tras la muerte de su marido durante la minoría de edad de su hijo Carlos II, y se convirtió en una de las figuras más influyente en las cortes europeas durante la segunda mitad del siglo XVII. Imágenes de los Reyes durante su visita en el Museo del Prado. (Fuente: Pool RTVE)