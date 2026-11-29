Madrid, 29 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo a una movilización "épica" en las urnas de cara a la jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, y ha llamado a los ciudadanos a votar "en masa" para despejar los "bulos" sobre un posible fraude electoral. Así lo ha manifestado Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho a voto en torno a las 09.15 horas en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid).