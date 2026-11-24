Madrid, 24 de noviembre de 2026. San Juan de Dios España ha impulsado el video juego The Mara's World. Una herramienta de sensibilización que surge de su programa formativo InBootCamps, con el fin de prevenir y concienciar sobre la soledad no deseada entre los adolescentes. Uno de los elementos diferenciales del proyecto ha sido la participación activa de los jóvenes, durante todo el proceso creativo, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, la empresa especializada Delaguila Games ha sido la encargada de guiar a 20 jóvenes de toda España en el desarrollo de esta experiencia. Más allá de su valor tecnológico y formativo, este videojuego se ha convertido en una herramienta de apoyo para iniciativas de prevención y promoción del bienestar emocional en entornos educativos y comunitarios.