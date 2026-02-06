Zelenski apunta a una nueva ronda de negociaciones con Rusia en EEUU

Tras concluir la segunda tanda de negociaciones de Ucrania con Rusia con un intercambio de prisioneros pero pocos avances para poner fin a la invasión rusa a gran escala, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que se prevé una tercera ronda que podría tener lugar en Estados Unidos. Por otro lado, el subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, ha sido hospitalizado después de haber resultado herido en un intento de asesinato en Moscú, donde ha sido tiroteado por una persona no identificada, y por ahora no hay más detalles sobre la gravedad de su estado.(Fuente: Zelenski/Ministerio Defensa Rusia/Gobierno de Suiza/Pool Congreso/White House)