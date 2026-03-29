MADRID, 29 Mar. (CHANCE) -

En una época en la que buscamos destacar por rasgos que definan nuestra personalidad innovando en el terreno de la ropa, ¿por qué no hacerlo también con el maquillaje? Este abre la puerta a una forma más auténtica de expresar quiénes somos porque va más allá de seguir tendencias pasajeras, experimentar con nuevas técnicas, texturas y colores: nos permite adaptarlo a nuestra identidad.

Explorar con él fomenta confianza y libertad estética. Al probar estilos diferentes, combinaciones inesperadas o productos innovadores, podemos descubrir qué refleja mejor nuestra personalidad y estado de ánimo. De esta manera, el maquillaje deja de ser solo un recurso estético y se transforma en un lenguaje visual que comunica quiénes somos, celebrando la diversidad de rasgos y estilos que nos hacen únicos... pero, ¿cuáles son las tendencias en maquillaje esta primavera?

CHANCE ha hablado en exclusiva con la experta maquilladora Leticia Lara Guerrero y nos ha adelantado todo lo que vamos a empezar a ver estos meses. Además, nos ha dado las claves para lucir un ‘make up’ auténtico, apuesto y coqueto, con el que vamos a potenciar nuestras facciones de una manera fácil y sutil.

Un ‘make up’ que “se busca realzar la belleza de cada persona, no enmascarar ni cambiar los rasgos”

“La tendencia que veo con más fuerza es la del llamado ‘soft glam makeup’, que consiste en realzar la belleza natural sin enmascararla”, nos asegura. Con maquillajes luminosos, sofisticados y con un acabado impecable conseguiremos este resultado: “El cuidado de la piel se convierte en el paso más importante porque así los productos que utilizaremos podrán ser más ligeros e imperceptibles, consiguiendo un efecto segunda piel”, explica.

Una tendencia que vemos últimamente en las alfombras rojas. Una técnica aparentemente sencilla pero que “llevan detrás un gran trabajo” porque “se cuida muchísimo la preparación de la piel antes de la aplicación del maquillaje y todo tiene que parecer armónico, que no se vea pesado, que parezca natural y, por supuesto, que también funcione para las fotos y los focos”, asevere la experta.

Es importante resaltar que “no es que lleven menos maquillaje, es que se busca realzar la belleza de cada persona, no enmascarar ni cambiar los rasgos”. Una tendencia que hace que “parezca un look casi sin esfuerzo”.

Lleva a cabo la técnica ‘halo lips’ para conseguir un efecto hidratado en tus labios

En cuanto al mundo labial, nuestra experta nos explica que “los perfilados muy marcados, que nos mostraban labios perfectamente dibujados, y el gloss, dan paso a otra tendencia en la que los contornos se difuminan y el resultado es más natural”, los conocidos ‘blurred lips’.

La tendencia que vemos actualmente es la popularizada por la maquilladora Nina Park, llamada ‘halo lips’. Para conseguir este resultado, nuestra maquilladora detalla que primero debemos “contornear el labio con un bronceador en crema, difuminarlo hasta que se funda”. Más tarde, “delinear los labios y volver a difuminar hacia dentro, rellenar el labio con un labial natural o con un tono más subido y añadir un poco de gloss o bálsamo labial a toquecitos” para aportar ese efecto de labios hidratados.

Para conseguir este resultado, la familia Multiactive Advanced Lip Serum de U/1ST es todo lo que necesitas, sobre todo los dos últimos lanzamientos: SMART YOU y EVA. Dos productos multitareas que no solo nos maquillarán, también hidratarán nuestros labios. SMART YOU no es un labial convencional, es un código de color que se activa contigo con una distintiva base azul. Un labial que transforma la rutina en un instante inesperado: del azul a tu propio color en segundos. Por su parte, EVA refleja atemporalidad: un sérum con 15 activos de skincare (entre los que destacan el retinil acetato, ácido hialurónico y extracto de cúrcuma) que nos aporta un nude tostado y sofisticado que se integra con naturalidad en cualquier estilo y estación.

La técnica ‘cloud skin’ para dar a la piel “efecto natural y ligero”

Conocidas por todos, esta técnica consiste en “dar a la piel un efecto natural y ligero, luminoso, pero sin exceso de brillos, con la sensación de que la textura y los poros se difuminen”, asegura Leticia Lara Guerrero. El resultado es “una piel radiante y con un acabado impecable”: el que todos buscamos... pero, ¿cuáles son las claves para conseguirlo?

En primer lugar, debemos prepararnos la piel con “sérums o cremas ligeras que mantengan la hidratación durante bastante tiempo, sin olvidarnos del contorno de ojos o incluso una prebase iluminadora”, nos explica la experta. Tras este paso, la piel ya se ve radiante y, después, podemos recurrir a “bases ligeras, luminosas y modulables” que nos permitan trabajar por capas finas para “ajustar la cobertura en las zonas que necesitemos”. Por último, podemos utilizar iluminadores o coloretes en crema “que se fundan con la piel” y matificar con polvos “las zonas que puedan dar sensación de piel grasa”.

La base de maquillaje lifter plump & glow de Maybelline es perfecta para conseguirlo ya que cuenta con una textura ligera y fácil de difuminar. Además, lo podemos combinar con el corrector lifter concealer de la misma marca, de alta cobertura con efecto sérum que combina maquillaje con ingredientes para el cuidado de la piel. Para matificar con polvos, los de NYX wonder snatch powder no solo fijan, también iluminan y levanta el maquillaje en solo un paso.

Vuelven las tonalidades tierra en su versión más cálida para una mirada mucho más marcada

Durante este otoño/invierno hemos visto el conocido ‘clean grunge’, una mirada mucho más marcada. Se trata de “un híbrido entre el ‘clean look’ y la estética grunge de los años 90: ojos enmarcados y difuminados en tonos oscuros y piel perfecta”.

En este contexto, nuestra maquilladora advierte que “vuelven las tonalidades tierra en su versión más cálida: terracotas, caldero...” y también “se opta por utilizar uno de estos tonos en el párpado y difuminarlo”, consiguiendo “un look favorecedor en el que no invertiremos mucho tiempo y requiere de destreza para que funcione”. Una fantasía para todos.

Imprescindible para completar el ‘make up’ la máscara de pestañas lash sensational body de Maybelline con efecto lifting durante 24 horas, diseñada para responder a la necesidad real de unas pestañas curvadas, voluminosas y duraderas.