MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

El cuidado del cabello empieza por la raíz. Más allá de elegir un buen champú o una mascarilla adaptada a nuestras necesidades, tratar de manera adecuada nuestro cuero cabelludo es imprescindible, ya que influye de manera directa en la salud capilar, así como en el crecimiento, densidad, brillo y resistencia capilar.

En este aspecto, incorporar rutinas específicas para tratarlo es imprescindible. Y, a pesar de que, muchas veces es el gran olvidado, la doctora Alejandra Reolid, experta en tricología, hace especial hincapié en esto: "Para tener un cuero cabelludo sano es imprescindible evitar rutinas excesivamente agresivas, no abusar de exfoliaciones o tratamientos irritantes y protegerlo del sol, pero sobre todo es clave utilizar productos adecuados y aptos para el cuero cabelludo de manera constante, incluso antes de presentar cualquier síntoma", cuenta.

Al igual que hacemos con nuestro rostro o cuello, el cuero cabelludo también es piel que se debe cuidar y, para ello, proteger su barrera es esencial para mantener el equilibrio e hidratación. Tal y como detallada la Dra. Reolid, "hablamos de un cuero cabelludo no sano cuando existe una alteración de su función barrera, desequilibrio del microbioma o inflamación, aunque sea de bajo grado. A menudo se manifiesta con síntomas leves que se cronifican y que muchas personas normalizan, como picor ocasional o sensación de raíz grasa persistente".

¿Cómo saber que el cuero cabelludo no se encuentra en buen estado?

Existen distintas señales que pueden avisarnos de que el cuero cabelludo necesita un extra de cuidado para devolverle el equilibrio. El picor, la sensibilidad, el ardor leve, la descamación visible o el exceso de grasa persistente, son los síntomas más comunes pero, tal y como alerta la Dra. Reolid, "también puede aparecer sensación de tirantez tras el lavado o necesidad de lavar el cabello con más frecuencia de lo habitual".

La ciencia habla en este aspecto. Son muchos los estudios globales que demuestran que el un "cuero cabelludo sano" es uno de los principales factores que contribuyen a tener un "pelo sano". No obstante, las preocupaciones más comúnes en este sentido son el picor o el exceso de grasa en el cuero cabelludo, algo que altera la función barrera y, por tanto, al crecimiento del pelo.

Alejandra Reolid lo tiene claro: el error que más se suele cometer es centrarse únicamente en lo estético. "La fibra capilar puede estar cosméticamente bien tratada: brillante, suave y disciplinada, mientras el cuero cabelludo presenta inflamación o alteración de la barrera. El problema es que, a medio o largo plazo, ese desequilibrio si se mantiene, afectará a la calidad y densidad del cabello y por tanto su belleza".

Como bien apunta la experta, la prevención en el cuidado del cuero cabelludo también es clave, ya que antes de presentar cualquier síntoma, recomienda utilizar productos que ayuden al equilibrio del mismo. Si de igual manera aplicamos sérums o cremas de uso tópico en el rostro, hacerlo sobre el cuero cabelludo también es básico. James Dyson, fundador e ingeniero jefe de la reconocida firma que lleva su apellido, destaca el poder de la agricultura para el cuidado capilar. Desde Dyson Farming, la empresa agrícola del Reino Unido que cuenta con una extensión de más de 14.000 hectáreas en Lincolnshire, Oxfordshire, Gloucestershire y Somerset, se centran en en la inversión a largo plazo en la agricultura sostenible en Gran Bretaña, con el objetivo de revolucionar esta actividad a través de la tecnología. De esta manera, aprovechan los avances tecnológicos para cultivar de manera precisa y sostenible ingredientes para mejorar las fórmulas capilares de la marca.

Con cebada e ingredientes respetuosos con la piel, desde la marca lanzan Dyson Amino11™ (52€/75ml), que cuenta con una fórmula específica para el cuidado antienvejecimiento y el refuerzo de la barrera protectora del cuero cabelludo. "La cebada es rica en nutrientes que fortalecen los folículos pilosos, mejoran la salud del cuero cabelludo y favorecen el crecimiento capilar. Asimismo, contiene vitaminas, antioxidantes y minerales, como hierro y zinc, que pueden ayudar a fortalecer el cabello, mejorar su brillo y reducir su caída", cuentan desde la marca.

En este aspecto, nace esta fórmula en formato espuma sin aclarado que hidrata, calma y fortalece, y que respalda la Dra. Reolid: "El cuero cabelludo es piel viva y funcional; el cabello es una estructura queratinizada sin actividad biológica. Mientras la fibra requiere acondicionamiento y protección externa, el cuero cabelludo necesita equilibrio, respeto por su barrera y fórmulas adecuadas a su fisiología". En definitiva, "cuidarlo no es un paso extra, es la base".