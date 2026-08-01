Conseguir el efecto buena cara de Kylie Jenner este verano es más fácil de lo que te piensas

MADRID, 1 Ago. (CHANCE) -

Si existe una época del año en la que la piel necesite respirar y no estar cargada de productos, esa es la temporada estival. De hecho, en verano nuestra piel se transforma de una forma extraordinaria gracias a ese rubor cálido, ligeramente encendido, que se queda en las mejillas después de la exposición solar.

El efecto 'buena cara' definitivo es este que se consigue durante estos meses: un rostro fresco, espontáneo y lleno de vida. Por eso, el look 'sunkissed' se ha consolidado como la obsesión absoluta de la temporada y culpa de ello tienen Hailey Bieber, Kylie Jenner, Gigi Hadid o Emily Ratajkowski: ellas han confirmado que el colorete en crema para mejillas y labios es el nuevo accesorio imprescindible 'beauty'.

EL COLORETE EN CREMA QUE SUAVIZA LAS FACCIONES DE INMEDIATO Y OFRECE UNA APARIENCIA FRESCA

Para conseguir ese efecto que Kylie Jenner defiende en cada aparición pública no tenemos que rebuscar mucho, MET -marca de maquillaje de 'You Are The Princess'- ha lanzado Pop Blush por tan solo 2,99 euros. Un colorete en stick, diseñado para convertirse en el habitante fijo de tu bolso, tu neceser de playa o tu bolsillo vaquero porque sí, es tan pequeño que cabe en cualquier sitio.

Su fórmula en crema tiene una textura ligera que se funde con la piel al segundo, hidratando en profundidad y dejando ese acabado glow y jugoso que tanto buscamos, pero con cero sensación grasa y el doble de frescura. Al aplicarlo, no solo añade color: mejora visualmente el aspecto de la piel, suaviza las facciones de inmediato y favorece una apariencia mucho más fresca, descansada y rejuvenecida.

UNA MIRADA CON PROFUNDIDAD Y VOLUMEN PARA LAS NOCHES DE VERANO

¿Cómo combinar este colorete en crema? Durante los meses de verano, cuando la prioridad es mantener la piel hidratada y luminosa tras la exposición al sol, las rutinas de maquillaje se vuelven mucho más ligeras. Una vez conseguido ese toque de color en las mejillas, basta con potenciar la mirada con una máscara de pestañas como Lashlighter Up & Out de Sheglam, perfecta para alargar, definir e intensificar las pestañas con una sola pasada.

Su cepillo, equipado con cerdas ultrasuaves que se adaptan a la forma del ojo, incorpora tres filas de microdientes capaces de atrapar y cubrir cada pestaña desde la raíz hasta las puntas. El resultado es una mirada más abierta, con un efecto abanico de larga duración, volumen sin apelmazar y una definición uniforme, todo ello sin rastro de los temidos grumos.

NO TE OLVIDES DE LA MELENA: HIDRATADA Y CON BRILLO

Como último paso no nos podemos olvidar de la melena. Para ello, te proponemos el Aceite Repara & Protege de Pantene: el aliado perfecto para aportar nutrición, controlar el tedioso encrespamiento y dejar el cabello suave, brillante y visiblemente más saludable.

Indispensable en los días en los que el pelo ha estado expuesto tantas horas al sol, este aceite puede aplicarse tanto sobre el cabello húmedo como seco, insistiendo en medios y puntas para sellar la hidratación y proteger la fibra capilar... lucir tu mejor versión nunca antes había sido más fácil, con tan solo tres productos que podrás transportar fácilmente allá donde vayas.