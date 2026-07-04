MADRID, 4 Jul. (CHANCE) -

En una época en la que el corte ‘bob’ se ha impuesta en la sociedad casi por obligación, Hailey Bieber ha demostrado en su perfil de Instagram que este look no solo favorece, también permite vivir la época más cálida del año con comodidad y, sobre todo, de una manera fresca. Hay muchos tipos y cada uno de ellos tiene unas características muy específicas, pero ¿cuál es el secreto que esconde el de la modelo?

(foto hailey bieber)

“Hailey apuesta por un long bob o lob italiano, una versión sofisticada del clásico bob que se lleva ligeramente por debajo de la mandíbula, con una base compacta y un desfilado muy sutil que aporta movimiento sin perder densidad”, nos explica Felicitas Ordás, directora de Felicitas Hair en Mataró, embajadora de Revlon Professional España y presidenta del Club Figaro.

“TIENE LA LONGITUD SUFICIENTE PARA RECOGER EL CABELLO, PERO MANTIENE LA FRESCURA”: ASÍ ES EL CORTE DE PELO DE HAILEY BIEBER

Pero... lo que actualiza realmente su look es el acabado, ya que “las puntas se peinan ligeramente hacia fuera, creando ese efecto ‘flip’ inspirado en los años 90 que vuelve con muchísima fuerza”, nos comenta la experta. Si en algo estamos todos de acuerdo es que es uno de esos cortes que funcionan siempre porque “combinan elegancia y practicidad”, ya que “tiene la longitud suficiente para recoger el cabello, pero mantiene la frescura y el efecto rejuvenecedor de un bob”.

Además, este tipo de cortes “favorece a prácticamente todos los tipos de cabello y resulta muy fácil de adaptar a cada estilo”, por eso Felicitas prevé que sea “uno de los cortes más solicitados en los salones esta temporada”. Y, ahora bien, ¿a quién favorece este tipo de cortes?

"Es especialmente favorecedor en rostros ovalados, alargados y cuadrados porque suaviza las facciones y aporta equilibrio visual. En cabellos finos funciona muy bien porque la línea recta genera una sensación inmediata de mayor densidad, mientras que en melenas con más cantidad ayuda a controlar el volumen sin perder movimiento”, asegura la experta.

EL MANTENIMIENTO DEL LONG BOB DE HAILEY BIEBER PASA POR “SECARLO CON UN BRUSHING PULIDO”

Hailey Bieber es consciente de que con este tipo de corte se transmite “una imagen muy actual, limpia y sofisticada”, con él no se busca un cambio radical “sino una elegancia natural, muy en la línea del lujo silencioso que sigue marcando tendencia”. “Es un corte que proyecta cuidado, frescura y mucha personalidad sin parecer excesivamente elaborado”, comenta la directora de Felicitas Hair en Mataró.

La pregunta que os estaréis haciendo ahora es ¿cómo lo puedo pedir cuando vaya a la peluquería? En este caso, la experta aconseja pedir “un long bob de base sólida, con un desfilado muy ligero en las puntas para evitar que el corte resulte rígido” porque “el acabado es casi tan importante como el corte”. Además, explica que “conviene secarlo con un brushing pulido y marcar ligeramente las puntas hacia fuera para conseguir ese movimiento tan característico”.

Y tampoco nos podemos olvidar del color, que juega un papel fundamental. En el caso de Hailey, la modelo luce un “bronde frío a medio camino entre el castaño claro y el rubio oscuro, trabajado con reflejos muy finos y perfectamente integrados”. Un color muy natural que “aporta dimensión, mucho brillo y un efecto de cabello sano”, según nuestra experta. “La tendencia actual ya no busca contrastes marcados, sino colores luminosos y perfectamente difuminados que acompañen el movimiento del corte”, asegura Felicitas Ordás.

Ahora entendemos porqué le favorece tanto, le enmarca “perfectamente el rostro y dirige toda la atención hacia la mirada y los pómulos”. Además, el color “armoniza con su tono de piel y potencia la luminosidad sin endurecer las facciones” ¿El resultado? “Una imagen muy refinada, fresca y atemporal, que es precisamente lo que hace que este look resulte tan inspirador”, confiesa nuestra experta.