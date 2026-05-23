MADRID, 23 May. (CHANCE) -

Que no todas las pieles requieren los mismos activos, es un hecho, y que a partir de los 25 años la piel pierde aproximadamente un 1% de colágeno cada año, es otro... pero ¿cómo podemos combatirlo? Elegir bien los ingredientes de nuestro 'skincare' lo cambia todo: combate la pérdida de firmeza, de elasticidad y la aparición de los primeros signos de envejecimiento.

En un momento en el que el cuidado de la piel ha evolucionado hacia un enfoque más flexible, entender qué necesita en cada momento es la clave de todo. Bajo este enfoque, la marca Nacomi ha desarrollado una línea de sérums y esencias pensadas para adaptarse al estado cambiante de la piel a través de activos específicos y distintas texturas.

'Hydra Obsession' ha llegado a salvarnos en varios campos: hidratación, para la combatir la pérdida de agua y elasticidad; firmeza y elasticidad, equilibrio para reducir el exceso de sebo; calma para cuando la piel se ve sensible; y luminosidad y regeneración para cuando la notemos apagada... ¿Se puede pedir más?

"LA PIEL NO NECESITA SIEMPRE LOS MISMOS ACTIVOS, SINO RESPUESTAS ADAPTADAS A SU ESTADO EN CADA MOMENTO", ASEGURA LA EXPERTA

Tal y como nos explica Malgorzata Kucz, experta de producto en la marca, "la piel no necesita siempre los mismos activos, sino respuestas adaptadas a su estado en cada momento". Por eso, "entender esa variabilidad es clave para construir una rutina eficaz y equilibrada", asegura.

Cuando sintamos que la piel está tirante o pierde luminosidad, la prioridad es recuperar los niveles de hidratación y, para ello, necesitamos activos como el ácido hialurónico, que nos ayuda a retener la humedad y mejorar la elasticidad y mejorar la elasticidad, devolviendo a nuestra piel ese aspecto más flexible y luminoso. Para ello, el sérum concentrado 'Hyaluronic Hydra Key' es perfecto.

Si lo que buscamos es fomentar la producción de colágeno, el sérum 'Collagen Lift Key' actúa como tratamiento específico para reforzar la estructura cutánea y mejora la firmeza y la elasticidad, redefiniendo el contorno del rostro sin sensación de tirantez.

Para pieles mixtas o grasas en las que el exceso de sebo puede alterar la textura y provocar brillos indeseados, ingredientes como la niacinamida o el matcha ayudan a regular esta producción sin comprometer la hidratación. En este sentido, el sérum 'Matcha Balance Key' ofrece una acción más concentrada y ofrece ese efecto equilibrante, ideal para el uso diario.

¿Para pieles con sensibilidad o irritación? En estos casos la clave está en reforzar la barrera cutánea y aportar confort y si lo que buscamos es un extra de alivio, perfecto para los días de verano después de horas y horas de exposición solar, 'Aloe Calm Key' potencia ese efecto gracias a su combinación de fases.

¿PIEL EFECTO BEBÉ? SÍ, UN SÉRUM QUE FUNCIONA COMO UNA COMPRESA REGENERADORA

Nuestro favorito es 'Salmon DNA Key', un sérum que funciona como una compresa regeneradora que nutre, calma y deja un efecto 'piel de bebé' gracias a su composición de extractos vegetales y el PDRN, que estimulan la renovación celular, suavizan la textura de nuestra piel y reducen los signos de cansancio.

Tener una piel descuidada y con poca firmeza y luminosidad ya no es una cuestión de desinformación, se trata de conocer qué necesidades son las más beneficiosas para luchar contra esos signos de envejecimiento.