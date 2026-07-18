El fenómeno Ferran Torres: las claves de una imagen que levanta pasiones

MADRID, 18 Jul. (CHANCE) -

Ferran Torres se ha convertido en uno de los nombres más comentados de las redes sociales. X, Instagram y TikTok acumulan vídeos y comentarios sobre una transformación que ha sorprendido a todos por un evidente cambio físico que ha despertado el interés de miles de personas. Sin embargo, hay otro detalle que también está marcando la diferencia: su evolución estética. Desde la forma de vestir hasta su imagen personal, el futbolista ha dado un giro que lo ha situado como uno de los hombres con más estilo del momento y todo ello se debe en parte a su corte de pelo.

El look del futbolista representa una de las tendencias masculinas más actuales: una imagen con personalidad, movimiento y mucha textura... y, sabemos cómo conseguir una estética así gracias a Miguel Bling -director de You Glow Salon (Madrid), Make up artist y embajador de L’Oréal Professionnel- con el que hemos hablado en exclusiva para conocer todos detalles de este look que está marcando tendencia.

ANALIZAMOS EL LOOK DE FERRAN TORRES: “LA CLAVE ESTÁ EN RESPETAR LA CAÍDA DEL CABELLO”

Se trata de un corte de capas medias, trabajado “con una técnica de texturizado que aporta ligereza y permite que el cabello tenga ese efecto natural, con movimiento, sin verse rígido”, asegura Miguel Bling. La clave en este tipo de corte está en “respetar la caída del cabello” ya que las capas “crean diferentes niveles de volumen y consiguen un acabado más desenfadado, pero a la vez muy pulido”, desvela el experto. El estilo de Ferrán funciona especialmente en cabellos con densidad porque permite “controlar el peso y conseguir esa sensación de cabello trabajado, pero con libertad”, confiesa Bling.

Ahora bien, ¿cómo se consigue el acabado de Ferrán? Nuestro profesional apostaría por “un efecto wet look”, una tendencia que vuelve con mucha fuerza en la peluquería masculina, en la que el objetivo “no es que parezca un cabello mojado, sino conseguir un acabado brillante, definido y sofisticado”.

EL LOOK DE FERRAN TORRES PASA POR “UN BUEN CORTE CON TEXTURA Y EN ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO”, SEGÚN NUESTRO EXPERTO

No solo el corte es importante, también los productos que utilicemos para fijar el peinado. Como embajador de L’Oréal Professionnel, nuestro experto utilizaría una cera con acabado mate que “permita separar las capas, aportar textura y crear ese efecto de cabello vivido, con definición pero sin perder naturalidad”. Esto se puede conseguir con Tecni Art Depolish de L’Oréal Professionnel, trabajándola sobre el cabello húmedo para un acabado más pulido y sobre seco para una textura más desenfadada.

Si en cambio buscamos un efecto más marcado, podríamos aplicar Tecni.Art Fix Max Gel y distribuirlo con los dedos o con el peine para “conseguir ese acabado wet más intenso, manteniendo el cabello controlado y con brillo durante todo el día”, algo perfecto para un estilo como el de Ferran, según Miguel Bling.

Está claro que la tendencia actual en hombre busca cortes que sean fáciles de adaptar, que puedan llevarse más pulidos para un evento o más naturales en el día a día. La clave en peinados como el del futbolista está “en un buen corte con textura y en elegir el producto adecuado para potenciar la forma del cabello”, concluye el experto.