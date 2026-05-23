Maquillaje de graduación: cómo acertar con tu 'beauty look' para un día tan importante

MADRID, 23 May. (CHANCE) -

La graduación no es solo una fiesta, es el cierre de una de las etapa más importantes de tu vida. Es uno de esos momentos que quedan inmortalizados para siempre: fotografías, vídeos, abrazos y una celebración que suele alargarse hasta la madrugada.

Entre la elección del vestido, los zapatos o el peinado, el maquillaje se convierte en una de las decisiones clave en este gran día siendo capaz de elevar el look, potenciar los rasgos y aportar seguridad en un día en el que todas las miradas están puestas en ti.

Pero acertar con el beauty look de graduación no significa caer en excesos ni dejarse llevar únicamente por las tendencias virales del momento. La clave está en encontrar un maquillaje que favorezca, resista horas de celebración —desde el acto y las fotos hasta la cena y la fiesta posterior— y, sobre todo, haga sentir cómoda y reconocible a quien lo lleva.

Esta temporada, las tendencias beauty abrazan una estética mucho más luminosa, fresca y emocional. Los acabados glow, las pieles jugosas, los tonos melocotón y los toques de brillo inspirados en los años 2000 regresan con fuerza, reinterpretados desde una versión más sofisticada y natural.

Según explica el maquillador colaborador de Revlon, Gregory Fuenmayor: "la gran sorpresa esta temporada es volver como al pasado, toda esa moda cíclica de los años 2000 que viene con mucho color".

LA CLAVE ESTA EN EL EQUILIBRIO

Para Martha Obeo, maquilladora experta en novias y televisión el maquillaje de graduación perfecto debe partir de una idea clara: "Debe ser un maquillaje equilibrado. Es una ocasión formal, pero también muy emocional y personal, así que lo más importante es potenciar la belleza sin transformar el rostro", explica la maquilladora.

La experta recomienda apostar por una piel luminosa y ligera, capaz de funcionar tanto en directo como frente a la cámara: "La idea es verse favorecida, pero reconocible, sin exceso de producto", añade.

En esa búsqueda de una piel fresca y radiante encajan perfectamente las nuevas fórmulas híbridas que triunfan esta temporada. Desde Revlon destacan productos como el corrector 'Glimmer Brightening Concealer' y el 'Glimmer Correcting Concealer', diseñados para aportar luminosidad y corrección al mismo tiempo.

MIRADA PROTAGONISTA, LABIOS EQUILIBRADOS

Aunque cada rostro pide algo diferente, la mirada suele convertirse en el centro del maquillaje de graduación. Martha Obeo apuesta por tonos neutros, tierras, rosados o dorados suaves, capaces de realzar los ojos sin endurecer las facciones.

Tal y como explica la experta: "Las pestañas también son clave para abrir la mirada." El truco está en definir sin recargar y un delineado ligeramente difuminado aporta sofisticación sin resultar excesivo.

Las tendencias de esta primavera-verano 2026 también miran hacia los acabados luminosos y metalizados. Gregory Fuenmayor destaca el regreso del glitter y de las sombras capaces de reflejar la luz natural, una tendencia que se traduce en propuestas como el 'Glimmer Liquid Shadow' de Revlon, una sombra líquida de acabado brillante perfecta para aportar un toque festivo al look sin perder elegancia.

En los labios, el equilibrio vuelve a ser fundamental. Como nos comenta Obeo: "Si los ojos tienen más protagonismo, conviene optar por tonos naturales o rosados; si los ojos son más suaves, se puede subir ligeramente la intensidad del labio".

Aquí cobran protagonismo los acabados efecto brillo. Revlon apuesta por sus 'Super Lustrous Glass Shine Balm', un bálsamo con acabado espejo que sigue la tendencia "glass skin" aplicada al maquillaje de labios.

EL COLORETE Y EL FIJADOR

Si hay un producto capaz de rejuvenecer y aportar frescura inmediata, ese es el colorete. "Da vida inmediata al rostro y ayuda a que el maquillaje se vea más saludable durante todo el día", explica Martha Obeo.

Asimismo, graduación significa emociones, fotos, cena y muchas horas de fiesta. Por eso, la duración del maquillaje se convierte en un aspecto fundamental.

Tal y como explica la maquilladora: "La duración empieza en la preparación de la piel". Esta insiste en que una buena hidratación y trabajar el maquillaje en capas finas es mucho más efectivo que aplicar grandes cantidades de producto desde el principio.

También recomienda sellar únicamente las zonas estratégicas —como la zona T— para mantener la naturalidad del acabado y finalizar siempre con un spray fijador.

Su truco definitivo: preparar un pequeño kit de retoque: "Suelo dar un kit con labial y polvos, ya que después de muchas horas hay que retocarse para mantener el maquillaje intacto".

Porque, al final, el mejor maquillaje de graduación no es el más elaborado, sino aquel que consigue acompañar cada momento de la celebración haciendo que quien lo lleva se sienta cómoda, segura y fiel a sí misma.