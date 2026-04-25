MADRID, 25 Abr. (CHANCE) -

En una época en la que el maquillaje actúa como una segunda piel con el que no solo elevamos el estilismo, sino también definimos nuestra personalidad, cada vez damos más importancia a productos diseñados para sentirse: desde la suavidad al aplicarlo hasta el acabado en la piel... ¡Lo tenemos todo en cuenta!

Entrados ya en la temporada primaveral, muchos de nosotros buscamos fórmulas de alto rendimiento que convierten cada gesto en una experiencia sensorial completa: no queremos solo maquillarnos, también disfrutar del momento ‘beauty’ y, sobre todo, lucir un rostro impoluto con la máxima comodidad. Bajo estas premisas nace ‘Era of senses’, la línea de Catrice que ha llegado para revolucionar(nos).

¿Deseas conseguir una piel efecto ‘mochi’ o un ahumado arcoíris? Quédate porque te interesa. CHANCE ha hablado en exclusiva con la maquilladora profesional María Nebrera y nos ha dado las claves perfectas para utilizar los productos más top de esta línea.

UNA PREBASE PARA NUESTRO ‘MAKE UP’ HIDRATANTE CON UN EFECTO DIFUMINADO

Si hay algo que no puede faltar en nuestro ‘make up’ es la prebase y ‘Extreme Blur Mattifying Primer’ es perfecta para esta época del año porque “no solo consigues un efecto difuminado mate en la piel, sino que su fórmula es hidratante”, por lo que “no reseca”, explica la experta. Compuesta por ácido hialurónico y escualeno y glicerina, su textura en gel ayuda a extender de una manera rápida y sencilla el producto.

Otro de los lanzamientos estrella para esta primavera-verano es ‘Diamond Haze Jelly Highlighter Stick’, un iluminador que podrás llevar en el bolso y que te aportará ese efecto ‘buena cara’ que todos queremos. Además, la maquilladora profesional nos explica que lo más interesante es “la sensación que deja, ya que no engrasa la piel porque su fórmula es a base de agua”.

No podíamos olvidarnos de la mirada, esa parte tan característica y reveladora de nuestro rostro. Para conseguir aportar profundidad, luz y vida, nada mejor que las sombras de ojo ‘Prismatic Shift’, que aportan un acabado multicromático con una fórmula suave y sedosa. “Para conseguir un resultado más multidimensional se puede aplicar antes o después ‘Drunk’n Diamonds Jelly’”, nos recomienda María Nebrera y, así, llegar a un efecto “policromático” y, además, aportar “mayor durabilidad al producto”.

EL TRUCO BEAUTY PARA ESTE VERANO: “LOS MAQUILLADORES APOSTAMOS POR TRABAJAR MÁS LA PIEL CON FÓRMULAS MENOS SATINADAS Y MÁS MATE”

Ahora bien, antes hablábamos del acabado ‘mochi skin’ -inspirado en el postre japonés, que busca conseguir una textura empolvada al mismo tiempo que luminosa-, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Después de aplicar la prebase, le toca el turno al colorete. ‘Velvet pudding blurring blush’ es perfecto, ya que su textura mousse se funde con la piel y produce un acabado “aterciopelado”.

Pero... ¿Qué tendencia se va a lucir en nuestro ‘make up’ esta primavera? Nebrera asegura que “los maquilladores apostamos por trabajar más la piel, con efectos ‘no makeup’ con fórmulas menos satinadas y más mate”. En este abanico de posibilidades entran las “mejillas que realzan su color con tonos aterciopelados; cejas más dibujadas; y para los ojos, los tonos pasteles, tanto metálicos con mates, sin líneas duras y bastante difuminadas”, asegura la experta... La nueva línea de Catrice ha llegado para hacerte vivir tu primavera más sensorial.