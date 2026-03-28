MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

“Incluso en días nublados tienes que aplicarte protector solar” ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y... ¿nos ceñimos a las recomendaciones o solamente nos ponemos protector cuando llega el buen tiempo? Este es el debate que siempre surge en la primavera al ver de nuevo el sol como protagonista de nuestros días, pero no... no nos engañemos, a muchos nos cuesta protegernos de la radiación durante todos los días del año.

No solo debemos protegernos de la radiación ultravioleta, también de la luz visible, pero, ¿qué quiere decir esto? La Doctora Cristina de Hoyos, dermatóloga médico-quirúrgica especializada en dermatología estética, nos ha dado las claves para entender por qué es importante usar fotoprotectores; la diferencia entre rayos UVA y UVB; o cómo influye la protección solar en la prevención del envejecimiento de la piel.

“Aplicar fotoprotector todos los días es, probablemente, el gesto cosmético y de salud más importante a largo plazo. Un buen fotoprotector usado a diario es la mejor crema antiedad”, nos explica Cristina, a la vez que nos recuerda que esta aplicación “no solo previene quemaduras, sino que es la medida más eficaz para reducir el daño celular, el envejecimiento prematuro y el riesgo de cáncer cutáneo”.

Es importante tener en cuenta los efectos de la radiación solar en nuestra piel porque a corto plazo “puede provocar eritema (quemadura), deshidratación e inflamación cutánea” y, a largo, “el daño es acumulativo y se traduce en manchas, pérdida de elasticidad, arrugas y fotoenvejecimiento, además de aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluyendo el melanoma y otros tumores cutáneos”.

Rayos UVB y UVA: diferencias y cómo afectan a la piel

Para entender todo esto, nuestra experta hace hincapié en la diferencia entre los rayos UVB y UVA. Por un lado, los rayos UVB “son los principales responsables de las quemaduras solares y tienen un papel en el desarrollo de cáncer del cáncer cutáneo” y los UVA “penetran más profundamente en la piel, favorecen el envejecimiento prematuro y contribuyen también al desarrollo del cáncer”. A esto se le suma la luz visible “que aunque no produce quemadura, si induce estrés oxidativo y pigmentación, especialmente en fototipos más altos”. Por eso, “es fundamental utilizar fotoprotectores de amplio espectro que cubran frente a UVA, UVB y, cuando sea posible, frente a luz visible”, explica Cristina de Hoyos.

Después de mencionar el estrés oxidativo pasamos a hablar del envejecimiento de la piel, una de nuestras principales preocupaciones, cuyo principal factor externo es la exposición solar, por eso “el uso diario de protector solar ayuda a prevenir la degradación del colágeno, la aparición de manchas y la pérdida de firmeza”. Además, proteger la piel “contribuye a reducir el estrés oxidativo, otro factor del envejecimiento cutáneo”, detalla la experta.

Errores comunes que cometemos al usar protector solar

El error en el que todos caemos es “aplicar menos cantidad de la necesaria o no reaplicarlo cada 2/3 horas en exposiciones prolongadas” u “olvidarse de zonas como orejas, cuello o dorso de las manos”. Y, como comentábamos antes, también es un fallo “usarlo solo en verano o en la playa” porque “la radiación actúa todo el año”, o no tener en cuenta “la exposición a luz visible, especialmente en personas con manchas”, nos explica la dermatóloga.

Para prevenir los daños, la nueva gama solar de CeraVe combina filtros de amplio aspectro (UVB y UVA) con un enfoque reparador de la barrera cutánea. Una línea formulada con las tres ceramidas esenciales idénticas a las de la piel, que mantiene la hidratación mientras protege... toda una fantasía que nos va a acompañar durante esta temporada estival -y también debería durante el resto del año- para no solo estar protegidos, sino también tratar nuestra dermis.

“El maquillaje con SPF no suele sustituir al fotoprotector porque en muchas ocasiones su SPF es bajo”

Y... ¡atención! porque la doctora Cristina de Hoyos asegura que “el maquillaje con SPF no suele sustituir al fotoprotector porque en muchas ocasiones su SPF es bajo o la cantidad que aplicamos habitualmente es insuficiente para alcanzar el nivel de protección indicado”. Sin embargo, “actualmente existen maquillajes con SPF 50 que pueden llegar a ofrecer una protección adecuada, siempre que se apliquen en la cantidad correcta, algo que en la práctica no siempre ocurre”, confiesa nuestra dermatóloga.

Debemos tener en cuenta que en “muchos casos los fotoprotectores con color o maquillajes con filtros pueden aportar un beneficio añadido frente a la luz visible”, lo que los hace especialmente interesantes “en personas con tendencia a manchas”. En la práctica, lo más recomendable según nuestra experta sigue siendo “utilizar un fotoprotector como base y el maquillaje como complemento, aunque en determinados casos bien utilizados sí pueden llegar a cumplir esa función”.

En este contexto, la gama de CeraVe es perfecta para no solo protegernos del sol, sino para hidratarnos, ya que se articula en torno a cuatro productos clave para rostro y cuerpo, tanto para adultos como para niños: loción protectora invisible hidratante con SPF50+, con SPF30, fluido protector invisible hidratante con SPF50 y fluido protector invisible oil control con SPF50+. Ideales para llevar en nuestra 'tote bag' este verano y que estemos siempre protegidos.