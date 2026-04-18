Más allá del skincare: la luz roja que ilumina rostro y fortalece el cabello

MADRID, 18 Abr. (CHANCE) -

La terapia con tecnología LED roja y NIR (luz infrarroja cercana) se ha convertido en una de las grandes revoluciones en el mundo de la belleza, especialmente en las rutinas de 'skincare' y cuidado capilar. Tratamientos no invasivos, fáciles de usar en casa (con mascarillas o cascos LED), que tienen un respaldo científico detrás, diferenciándose de todas las técnicas ya conocidas en este campo.

Por un lado, la llamada 'fotobiomodulación' o terapia capilar LLLT (Low-Level Light Therapy) ha demostrado su eficacia estimulando la microcirculación y la oxigenación celular del cuero cabelludo, fortaleciendo el folículo piloso y ayudando a reducir la caída del cabello ¿El resultado? Una mayor densidad capilar en 12 semanas.

En el rostro, conseguimos una piel más luminosa, con mejor textura y menos signos visibles de envejecimiento ¿Por qué? La terapia con luz roja es una tecnología basada en ciencia que "utiliza longitudes de onda específicas para activar la función celular", nos explica Natalia Esquivias, fundadora de 'Biohacking for Wellness'. Pero... ¿qué beneficios tiene y cómo podemos utilizarla para cuidar y tratar nuestro rostro y nuestro cabello? Vamos paso por paso.

“EL CABELLO NO SE TRANSFORMA DESDE EL ESTILISMO, SINO QUE SE REGENERA Y EMBELLECE DESDE LA RAÍZ”, EXPLICA MÓNICA SADA

Todos queremos lucir un pelazo. Así, como suena. Tener una melena bonita, cuidada, hidratada y fuerte, no es cuestión de suerte, sino de constancia. De eso sabe mucho Mónica Sada, fundadora de 'Unicskin', marca que ha lanzado ahora su última innovación en tecnobelleza capilar para casa con el casco 'hihgh-tech'.

Enfocados en tratar la salud de la piel y la belleza integral de hombres y mujeres, Mónica hace hincapié en que "el cuero cabelludo también es piel" y su salud es tan determinante como la del rostro o el cuerpo. En ese aspecto, "el cabello no se transforma desde el estilismo, sino que se regenera y embellece desde la raíz", confiesa Mónica. Por eso, han desarrollado un sistema que "actúa directamente sobre el cuero cabelludo, optimizando la salud del folículo y potenciando el crecimiento capilar con tecnología clínica avanzada y optimizada por productos con ingredientes en máxima concentración".

El casco de la marca es el único con IA. Sí, como lees. Incluye InstaScalp Pro, "un software de diagnóstico capilar con inteligencia artificial que realiza una evaluación experta del estado del cuero cabelludo en solo 2 minutos con ayuda de un smartphone". Este sistema analiza múltiples parámetros clave del estado del cuero cabelludo, identificando posibles desequilibrios cutáneos, grado de adelgazamiento progresivo del cabello, signos de inflamación, seborrea... o sequedad.

EL CASCO DE UNICKSIN “CUENTA CON EL NÚMERO ADECUADO DE DIODOS DE LUZ NECESARIOS PARA ALCANZAR UNA LUMINISCENCIA ÓPTIMA”

La principal ventaja del nuevo dispositivo capilar Unicskin es que "cuenta con el número adecuado de diodos de luz necesarios para alcanzar una luminiscencia óptima, cumpliendo con los parámetros de seguridad adecuados y combinando diferentes longitudes de onda para conseguir una mayor eficacia", explica el doctor David Saceda, prestigioso tricólogo a nivel nacional.

Además, un punto secundario es la "ergonomía del producto", ya que el hecho de que se adapta bien a la cabeza "y alcance todos los campos a tratar lo hace mucho más cómodo, mejorando así la adherencia del paciente al tratamiento", confirma Saceda.

A pesar de que los que más se benefician de esta tecnología son los pacientes con alopecia leve o moderada, es ideal para aquellos con un tratamiento médico estándar que buscan "añadir el beneficio extra de la fotobiomodulación", pero también para aquellos que busquen tratar y cuidar su cabello. "Como aval médico de este producto, lo más importante es el respaldo científico que tiene detrás su tecnología”, asegura el Dr. Saceda.

El casco se adapta a cualquier cabeza, es cómodo, no pesa, tiene inteligencia artificial para hacernos un estudio del estado de nuestro cuero cabelludo y, además, tiene bluetooth para poder disfrutar de la música mientras lo tenemos puesto... ¿se puede pedir más?

Mónica Sada nos informa que, en el periodo inicial de uso del casco, lo utilicemos los 7 días de la semana, siempre con el pelo limpio y seco o húmedo con solo 10 minutos de uso diario. Tras este primer periodo, usarlo de 3 a 4 veces por semana como "mantenimiento, para conservar y prolongar los resultados". Entre las semanas 12 y 16 es habitual observar un cabello "con mayor densidad, fuerza y vitalidad".

Uno de los factores más importantes de este lanzamiento es que el caso combina "325 luces LED rojas de alta precisión (660nm) distribuidas estratégicamente para ofrecer una cobertura total y homogénea del cuero cabelludo". Además, "la luz infrarroja cercana (NIR de 850nm) está clínicamente avalada por su capacidad de estimular el metabolismo celular, mejorando la microcirculación y el fortalecimiento del folículo piloso", comenta Mónica.

LA MISMA TECNOLOGÍA PARA EL ROSTRO: “NO SE TRATA SOLO DE 'USAR UNA MÁSCARA LED', SINO DE HACERLO CON CRITERIO”, ASEGURA NATALIA ESQUIVIAS

Esta tecnología la podemos llevar al rostro. Hemos visto muchas máscaras con este tipo de tratamiento, pero "no todos los dispositivos de luz roja son iguales", nos aclara Natalia Esquivias. "La clave no es solo la luz, sino cómo de efectiva es" y en ese contexto, la 'Lumiwell GLOW' de Biohacking for Wellness es ideal porque trabaja con luz roja e infrarroja de 850 nm y tiene 6 modos personalizados para cada piel.

Este modelo reduce arrugas y líneas de expresión, disminuye manchas y cicatrices, reduce el acné y futuros brotes y es apta para todo tipo de pieles. Además, no contiene radiación UV, por lo que no daña la piel ni los tejidos. "No se trata solo de 'usar una máscara LED', sino de hacerlo con criterio" y esta marca trabaja con "parámetros basados en evidencia científica para que realmente haya un impacto a nivel celular", nos comenta Esquivias.

Pero... ¿Y si no queremos una máscara LED y lo que buscamos es un panel de luz roja? No hay de qué preocuparse, lo principal es tener claro que "si quieres trabajar piel de forma localizada, como el rostro o el cuello" utilicemos la máscara. Si en cambio, buscas algo más global, el panel: "Puedes usarlo para recuperación muscular o inflamación, pero también integrarlo en tu rutina diaria", desvela la fundadora de la marca.

LA MÁSCARA DE LUZ ROJA PODEMOS USARLA “ENTRE 10 Y 20 MINUTOS AL DÍA”, SEGÚN NATALIA ESQUIVIAS

Y ahora... la gran pregunta, ¿cuánto tiempo debemos usar la máscara de luz roja? "Entre 10 y 20 minutos al día, mínimo de 3 a 5 veces por semana", nos explica Natalia, quien hace hincapié en que "la clave no es el tiempo, es la regularidad". Depende del objeto, si utilizamos panel "cuanto más cerca, más intensa es la luz y menos necesitas por sesión", en el caso de la máscara, "la distancia ya está optimizada para que el tratamiento sea efectivo sin tener que ajustarlo", explica.

¿Quién necesita un dispositivo de luz roja en su vida? Natalia lo aconseja a "cualquier persona que quiera optimizar cómo funciona su cuerpo", pero sobre todo "a personas con estrés, que entrenen, con problemas de sueño o inflamación, o que buscan mejorar su energía".

Está visto y comprobado -por la ciencia- que la terapia con luz roja o fotobiomodulación es una tecnología que utiliza longitudes de onda específicas para activar la función celular, ya sea del rostro o de nuestro cabello. Cuidarte desde fuera para tratarte desde dentro: la innovación de esta nueva era.