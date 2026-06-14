MADRID, 14 Jun. (CHANCE) -

Llegar a los 50 y lucir melena como Eva Longoria es una suerte. O por lo menos, eso es lo que muchos piensan… pero no, detrás de su imagen hay un trabajo de constancia y, sobre todo, de conocimiento de cómo trabajar su cabello correctamente. La actriz no solo cuida su rostro, también su pelo y lo hace a través de las mejores manos. A través de él lanza mensajes y consigue elevar sus looks, por lo que no nos confundimos al reconocer que su melena es uno de sus mejores aliados.

La estadounidense ha colgado en sus redes sociales unas imágenes durante el rodaje de su próxima serie en Francia mostrando un look natural, elegante y con movimiento. Y, ahora bien, ¿cómo se consigue este resultado? Detrás de ese peinado se encuentra Frankie Payne, quien supo muy bien cómo trabajarlo para garantizarle un acabado como este: sencillamente insuperable.

LA MELENA CON ONDAS DE EVA LONGORIA PASA POR EMPEZAR A TRABAJARLA “HÚMEDA Y LIMPIA”

Hemos hablado con el estilista y nos ha confesado que para conseguir el look de Longoria comenzó a trabajarlo “con el cabello limpio y húmedo” y por supuesto utilizando un secador que no dañe la fibra capilar. Él utilizó el modelo Helios de GHD junto con el cepillo redondo de cerámica para secar “sección por sección” y así lograr “un acabado suave y sedoso”. Una técnica con la que se consigue que cada mechón quede perfectamente alienado, potenciando brillo y control.

Y si pensabas que después del secador y moldear el cabello con el cepillo era suficiente… spoiler: error. Después del secado, Frankie Payne utilizó la tenacilla Chronos Curve Max de 38 mm para crear unas ondas suaves y naturales con un movimiento elegante y fluido… pero ¿por qué con tenacilla? Estas aportan “cuerpo y textura” y mantienen un resultado que parece “effortless con un acabado pulido”.

“CONSEGUIR UN RESULTADO PULIDO Y PRECISO”: EL TOQUE FINAL QUE HACE QUE EVA LONGORIA PRESUMA DE MELENA

Secador, cepillo, tenacilla… ¿algo más? Pues sí. El estilista llevó a cabo su toque final con una plancha y no, no con un producto de acabado o styling: “Mi arma secreta es la mini profesional Slim plate styler de la marca, una herramienta que nació en un primer momento para ser utilizada en pelo corto” asegura ¿Por qué y cómo la usa Payne? Esta plancha permite “controlar las raíces más rebeldes y perfeccionar el acabado del flequillo para conseguir un resultado pulido y preciso”, explica el experto.

De esta manera consiguió volumen equilibrado, ondas definidas -pero naturales- y un brillo que refleja salud y cuidado en la melena de Eva Longoria: un estilo adaptable tanto a eventos de alfombra roja como a looks de día más relajados. Un ejemplo de que, además de cuidar el cabello también hay que saber trabajarlo y, sobre todo, utilizar herramientas que no lo dañen con el calor.