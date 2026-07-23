MADRID, 23 Jul. (CHANCE) -

Ferran Torres está en boca de todos: se ha coronado internacionalmente marcando el gol con el que la Selección Española conseguía proclamarse ganadores del Mundial 2026, pero también por el cambio físico que ha experimentado en los últimos meses. Sí, sus gestos, su forma de mirar a la cámara y el look que ha defendido en el campo han causado revuelo en redes sociales... pero no, estábamos equivocados. El cambio más relevante se ha producido en su sonrisa.

La doctora María Gámez, de Clínica Dental MYCA, nos ha explicado por qué sus nuevas carillas destacan incluso por encima de su tan comentado peinado. Un diseño bien ejecutado puede transformar la percepción pública de una figura mediática sin necesidad de grandes gestos, a lo que se suma también el look estético.

ASÍ SON LAS NUEVAS CARILLAS DE FERRAN TORRES: UNA EXPERTA DESVELA POR QUÉ PARECEN TAN NATURALES

Las carillas por las que ha apostado el futbolista destacan por su naturalidad y por la armonía que crean en conjunto con las facciones de su rostro, pero... ¿cuál es el secreto? Según la doctora, sus carillas presentan "un color claro que evita lo artificial y una proporción que se integra de forma natural en el rostro".

El equilibrio que consigue es interesante porque permite que el resultado se perciba fresco y auténtico incluso delante de las cámaras. Para la especialista, este tipo de tratamiento refleja "la evolución de la odontología estética actual, que busca potenciar la identidad del paciente sin sobrecargarla".

LA SONRISA DE FERRAN TORRES, BAJO LA LUPA DE UNA EXPERTA: LAS CLAVES DE UNAS CARILLAS DE ASPECTO NATURAL

En ese aspecto, María Gómez puntúa el resultado "de diez" porque "el acabado es muy natural" y "encaja perfectamente con su expresión", añade, ya que la clave está en trabajar con matices, texturas y tonos que respeten la anatomía original.

Esta actualización estética de Ferran Torres confirma que la sonrisa se ha convertido en uno de los recursos más influyentes en la construcción visual de figuras públicas, un elemento que acompaña su estilo y refuerza su presencia sin necesidad de competir con otros cambios como el peinado, demostrando que la odontología estética es hoy una herramienta estratégica en la imagen contemporánea.