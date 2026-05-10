Esta primavera todo empieza en la frente: los flequillos más deseados del momento

MADRID, 10 May. (CHANCE) -

Muchas aprovechan el cambio de estación para cortar por lo sano su melena o someterse a un cambio de look que refleja un inicio de etapa. En ese aspecto, esta primavera el flequillo se rebela y se convierte en el corte que más se está demandado en los salones de belleza. Hay temporadas en las que se buscan cambios sutiles y, otras, en las que todo empieza en la frente y... sí, el flequillo deja de ser este 2026 un detalle para convertirse en el gesto que transforma, afila, suaviza o revoluciona un look entero.

Pero... ¿qué flequillos estamos viendo en la actualidad? Para saber más sobre este gesto beauty hemos hablado con los expertos de la Pasarela Fígaro Street 25/26, con el apoyo de Revlon Professional, y nos han ayudado a entender las nuevas tendencias en flequillos. Si estás pensando en un cambio de look, quédate porque te interesa.

EL VOLUMEN CON ALMA DE ROCK TAMBIÉN EN TU MELENA: MORRISON RIZADO

En este caso, el rizo toma la palabra. El flequillo Morrison rizado es de lo más original que vamos a ver este año porque equilibra rostros ovalados y alargados aportando ese volumen que se busca en la zona frontal ¿La clave? "Respetar la textura natural y trabajar el corte en seco para que el rizo caiga con intención, no con rigidez", explican los expertos.

Es el aliado perfecto para "potenciar el rizo sin perder frescura ni ligereza" y, lo mejor de todo, tiene personalidad "pero no pesa". Además, el mantenimiento no es tedioso, ya que "conviene repasarlo cada 4-5 semanas para que no pierda forma y mantenga el rebote", comentan.

¿MICROFLEQUILLO? SÍ, PEQUEÑO, AFILADO Y SIN MIEDO

Es minimalista, preciso y aporta actitud. El microflequillo vuelve a escena sobre todo para esos rostros que deseen enmarcar la mirada y realzar pómulos, especialmente en los ovalados o de facciones finas. No es un flequillo discreto: "Es una declaración que convierte un corte clásico en un look contemporáneo y afilado", aseguran.

Esta primavera lo estamos viendo pulido o ligeramente texturizado, pero siempre con una intención gráfica y en cuanto al mantenimiento, no debes de preocuparte porque solo necesita retoque cada tres o cuatro semanas para conservar su precisión milimétrica. "El microflequillo convierte un corte clásico en un look actual y con carácter", señalan desde Fígaro Street.

CORTINA XL: EL FLEQUILLO QUE SE MUEVE CONTIGO

Si buscas un flequillo más largo, más fluido y versátil, este es el tuyo. Estiliza rostros redondos y suaviza los cuadrados sin endurecer los rasgos y la diferencia esta temporada es su longitud: "Cae más allá de la ceja y se funde con la melena", explican los expertos.

Además, nos abre un mundo de posibilidades, ya que lo puedes lucir de manera abierta, lateral o casi invisible entre capas: "Es el comodín perfecto para quienes buscan movimiento sin renunciar a la longitud", aseguran. ¿Lo mejor de este look? Su mantenimiento es mínimo, ya que crece de forma armónica y se adapta al peinado diario sin esfuerzo. "Es el flequillo más versátil que existe, se puede llevar abierto, lateral o integrado en la melena", recomiendan.

CAPAS QUE VUELAN, CAMBIO QUE SE NOTA: FLEQUILLO MARIPOSA

Por último, si lo que pretendes es conseguir un flequillo que enmarque el rostro y afine visualmente sin tapar el frontal, favoreciendo especialmente a rostros redondos o cuadrados, el flequillo mariposa es perfecto, ya que aporta "un volumen estratégico y capas que vuelan", comentan.

En este sentido, es la opción ideal para quienes desean un cambio visible pero sutil: "Mantiene el largo, suma movimiento y aporta esa sensación de cabello con vida propia que define la temporada", explican. Además, basta con retocar capas cada seis u ocho semanas "para mantener la estructura". Es perfecto para aportar volumen y movimiento sin renunciar al largo, consiguiendo "un cambio sutil, pero visible", explican desde Fígaro Street.