Sabemos cuál es el discreto retoque estético con el que Mónica Cruz ha transformado su mirada

MADRID, 14 Jun. (CHANCE) -

Si hay algo en lo que la mayoría estamos de acuerdo es que unas cejas cuidadas, uniforme y pobladas aportan profundidad a la mirada y, sobre todo, expresión al rostro. A pesar de que son una de las zonas más relevantes de la cara, no todo el mundo le da la misma importancia... pero lo cierto es que muchos rostros conocidos han acercado la micropigmentación a su público, la última en hacerlo: Mónica Cruz.

La actriz ha querido rellenar sus cejas para aportar un resultado más sutil y perfectamente integrado con su gesto y para ello ha confiado en la especialista de esta técnica Mónica Aránguez, una de las profesionales más reconocidas del sector por su enfoque natural con la que hemos hablado para conocer los trucos que ha utilizado con la artista y conseguir así ese efecto natural que todos buscamos.

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE LA MIRADA DE MÓNICA CRUZ ESTÁ EN SUS CEJAS

“Mónica partía de una forma de ceja muy bonita, pero presentaba una clara desigualdad entre la cabeza y el final, además de una distribución del pelo irregular”, confiesa la experta. Además, a estas características se le sumaba “su tipo de piel, jugosa y ligeramente grasa” que requería “un tratamiento específico” para “garantizar un resultado estable y armónico”, confirma.

Lo primero que hizo Aránguez fue un estudio personalizado y cuando supo cómo actuar decidió actuar con un difuminado suave: la técnica más adecuada para unificar la ceja sin endurecerla ¿El objetivo? Equilibrar la estructura, aportar densidad en las zonas dinas y corregir pequeñas asimetrías sin alterar la esencia natural del gesto de la actriz.

NI MAQUILLAJE NI LAMINADO: ESTE TRATAMIENTO QUE HA ELEGIDO MÓNICA CRUZ PERFECCIONA LAS CEJAS

El resultado ya lo hemos visto: una ceja uniforme, definida y con un acabado efecto sombra muy ligero, similar al de un maquillaje sutil aplicado con precisión. Lo positivo de esta técnica es que no se percibe como un trazo de lápiz, sino como un sombreado suave que aporta color, equilibrio y una densidad perfectamente integrada con el pelo natural.

Ahora ya sabemos que la mirada de Mónica Cruz tiene un secreto y es este tratamiento al alcance de todos que supone una mejora discreta pero significativa que realza la mirada sin delatar un retoque estético.