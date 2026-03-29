Si tienes más de 25 años, esto te interesa: "El retinol funciona mejor al comienzo de los cambios biológicos"

MADRID, 29 Mar. (CHANCE) -

El 'skincare' se ha convertido en uno de los momentos favoritos del día para muchos: esos minutos dedicados íntegramente para ti, en los que limpias profundamente tu rostro, te aplicas sérum, contorno de ojos, crema hidratante y ves cómo, poco a poco, tu piel va relajándose. Además de ser una experiencia estética, es necesario -y casi primordial- si queremos lucir una piel sana, luminosa y jugosa, pero no siempre encontramos los cosméticos adecuados para nuestra edad o tipo de piel.

Si tienes más de 25 años, esta información te interesa: el retinol y el ácido hialurónico no pueden faltar en tu rutina. Para conocer más en profundidad estos detalles, CHANCE ha podido hablar en exclusiva con Marta Ortega, farmacéutica y fundadora de la marca de nutricosmética MLAB, y nos ha explicado los errores más comunes al usarlos.

El ácido hialurónico se puede aplicar en todo tipo de pieles, teniendo en cuenta su formulación

A muchos de nosotros nos preocupa perder la jugosidad de la piel y para prevenir esto, el ácido hialurónico es imprescindible, ya que tiene una capacidad de hidratación importante porque "tiene la propiedad de retener hasta 100 veces su peso en agua y, gracias a esto, aumenta el volumen del estrato córneo de manera que es como si la piel se hinchase ligeramente, dejándonosla más jugosa y con las líneas finas menos visible". "En definitiva, un efecto relleno aunque sea temporal", nos comenta la experta.

No solo es capaz de hidratar la piel, también "mejora la cohesión del estrato córneo y disminuye la pérdida de agua transepidérmica o TEWL", lo que "fortalece la barrera cutánea y le hace un activo muy interesante también para pieles sensibles y para pieles que necesitan recuperarse". Por eso, es interesate combinarlo con el retinol, alternándolo con él mientras introducimos este último a nuestra rutina.

Y ahora, la duda que muchos tienen: ¿podemos aplicar ácido hialurónico en todo tipo de pieles, incluso en grasas o con acné? La respuesta que nos da Marta Ortega es "sí". "Las pieles acneicas y grasas también lo tienen indicado, puesto que mejora la hidratación sin aportar grasa, hidrata sin obstruir y además puede ayudarnos a equilibrar la piel, porque cuando a una piel le falta agua trata de compensarlo aumentando la grasa", afirma nuestra experta.

Si todavía andas un poco perdido en el mundo del ácido hialurónico, Rexaline tiene cuatro gamas con cuatro tipos de acción antiedad que se fundamentan en la tecnología transversal exclusiva de la firma: ácido hialurónico RX, que rellena la piel desde el interior con un poder de penetración 15 veces superior. Un nuevo complejo único que hidrata en profundidad, pero también superficialmente.

"El reitnol aumenta la síntesis de colágeno y reduce la síntesis de metaloproteinasas"

Después de introducir el retinol en la ecuación del 'skincare', notaremos "un cambio de textura y de suavidad, una piel renovada y más uniforme que reflejará mejor la luz". Además, el efecto a más medio y largo plazo es que "aumenta la síntesis de colágeno y reduce las síntesis de metaloproteinasas, estas últimas son las enzimas que destruyen el colágeno y elastina", asegura la farmacéutica.

El resultado es, sencillamente, lo que todos buscamos: un aspecto más rejuvenecido, porque además de su aceleración del recambio epidérmico y a la regulación que ejercen los retinoides sobre melanosomas "conseguimos controlar las hiperpigmentaciones de la piel, dejándonos un tono más uniforme", comenta Ortega.

"También cabe resaltar que tiene un efecto antiinflamatorio y que aunque al principio pueda irritar la piel y pueden producir descamación, a largo plazo engrosan la epidermis y mejoran la función barrera, lo cual es interesante", nos explica la experta. "El retinol renueva, repara, previene el envejecimiento y mejora las manchas", añade.

Marta Ortega recomienda utilizar retinol "a partir de los 30" porque "a partir de esa edad hay más degradación de colágeno, más daño solar acumulado y ya ha comenzado a reducirse la producción de colágeno". No obstante, nuestra experta asegura que "hay que valorar cada caso" porque depende "del estado de la piel". Eso sí, confirma que "el retinol funciona mejor cuando se introduce al comienzo de los cambios biológicos no cuando ese cambio está establecido", explica.

El Skin Reneweing de CeraVe aborda los signos visibles de la edad a través de fórmulas que combinan eficacia y tolerancia cutánea. En el corazón de la línea se encuentran activos como el retinol encapsulado y la vitamina C, diseñados para lo que todos queremos: mejorar la textura, unificar el tono y aportar luminosidad a nuestra piel.

Ahora bien... ¿cuáles son los errores comunes en los que caemos?

Uno de los más comunes al usar retinol "es comenzar con una concentración demasiado fuerte, lo que además de irritar nuestra piel puede aumentar la inflamación y provoca un envejecimiento más rápido". Por eso es importante no saltarse "el proceso de retinización" ya que "la piel necesita un tiempo para adaptarse a la renovación celular". No usar fotoprotector es otro error, ya que "el retinol es un activo frente al fotoenvejecimiento, pero si no protegemos nuestra piel perdemos lo avanzado con nuestro tratamiento".

En cuanto al ácido hialurónico, nuestra farmacéutica nos desvela que el mayor error "es pensar que sustituye a una crema". Aporta agua, sí, pero "necesita que lo sellemos porque si no ese agua se va a perder por la pérdida transepidérmica de agua".

Tampoco es habitual que nos fijemos en la fórmula del ácido hialurónico que utilizamos, algo que es fundamental porque cada piel necesita una en concreta, por ejemplo "utilizar una fórmula en crema para piel acneica o una fórmula muy ligera para una piel madura". "El ácido hialurónico se adapta a todas las pieles, pero el resto de componentes y excipientes también determinarán si esa crema, emulsión o gel es para mí. El problema ahí no sería en el ácido hialurónico, sino el vehículo o el resto de componentes de la fórmula", comenta.

Pensar que con el ácido hialurónico vamos a rellenar nuestras arrugas y mejorar nuestros volúmenes faciales, está bien, pero debemos tener en cuenta que es "un efecto momentáneo, temporal" y no debe ser el objetivo principal de utilizar estos activos en nuestras rutinas de 'skincare'.

En una época donde el ácido hialurónico está más integrado que nunca en nuestra rutina de belleza, TEOXANE nos sigue ofreciendo soluciones estéticas basadas en este activo con productos para casa y también desde sus clínicas, como hace Gregorio Mendoza. Male Glow es uno de sus tratamientos más innovadores: una extensión de su técnica de inyección babyGGLOW basada en un protocolo de 8 puntos específicamente adaptado a la anatomía masculina, diseñado para mejorar la luminosidad, la textura de la piel y relevar un aspecto fresco. Una técnica que se ajusta a la estructura facial del hombre, buscando un esculpido sutil mediante el trabajo con zonas de luz y sombra. Una técnica mínimamente invasiva con la que no perderemos nuestra identidad y potenciaremos la luminosidad del rostro.