Tips de experta para proteger nuestra piel antes y después de volar: "La cabina es un desierto con humedad"

MADRID, 11 Abr. (CHANCE) -

Con el mes de mayo a la vuelta de la esquina, muchos son las escapadas que tenemos en mente para empezar a disfrutar del buen tiempo con nuestros seres queridos alejados de la civilización. Viajar a la playa o a la montaña son algunas de nuestras opciones para desconectar y para ello nos tenemos que montar en avión. Una de las cosas que desconocemos cuando hacemos este tipo de trayectos es que tenemos que preparar nuestra piel antes y después de volar. Si tú tampoco lo sabías, quédate, que te interesa.

La Doctora Lara Victoria ha compartido con CHANCE algunos detalles que marcan la diferencia para llegar a nuestro destino con la piel fresca, cómoda y sin sorpresas. Es decir, lo que todos buscamos y muy pocos conseguimos ¿Por qué? No tener en cuenta este tipo de factores influyen, por ello nos ha recomendado algunos tips basados en lo que más ve en consulta:

Usar protector solar es primordial

Es un topicazo, pero es fundamental. Aunque estemos dentro del avión "la exposición a rayos UVA es mayor a gran altitud y aunque las ventanillas bloquean la mayor parte de la radiación UVB, dejan pasar la UVA, que acelera arrugas, manchas y envejecimiento", nos afirma la doctora. Utilizar un protector de amplio aspectro FPS 50+ quince o veinte minutos antes de salir de casa es la clave.

Además, la experta recomienda aplicar "texturas fluidas o con toque hidratante, con niacinamida, antioxidantes o ácido hialurónico" porque funcionan genial y no debemos de olvidarnos de "cubrir cara, cuello, orejas y manos". Si el vuelo es diurno y largo "puedes llevar un fotoprotector en stick o spray para reaplicar cada dos horas, sobre todo si viajas en ventanilla", nos explica la doctora.

La piel, hidrata siempre, pero si volamos más

Se nos olvida que la cabina es "un desierto con humedad por debajo del 20%, con aire reciclado y presión que deshidrata brutalmente". Por este motivo, Lara Victoria aconseja "usar un sérum o crema con ácido hialurónico, ceramidas o glicerina" antes del vuelo para reforzar la barrera. Además, recuerda que durante el vuelo es importante "beber agua más de lo habitual y llevar un mist facial sin alcohol" para refrescarnos sin estropear al maquillaje o el protector. Como tip, "usar mascarilla facial de poner y quitar es un extra que tu piel agradecerá", explica la doctora.

No sobrecargues la piel: con limpiar, hidratar y proteger es suficiente

No debemos complicarnos con rutinas extensas y la aplicación de productos que no necesitamos. No hay que sobrecargar la piel, simplemente "limpiarla de forma suave antes de salir, hidratarla y protegerla", comenta Victoria. Y si eres de los que te has sometido a tratamientos recientes, como mesoterapia o láser, "redobla la protección porque la piel está más fotosensible".

Por último, la doctora Lara Victoria nos da una serie de consejos extra que suman: como "bajar la persiana de la ventanilla", "usar gafas de sol con protección UV" si leemos o miramos por la ventana, "llevar bálsamo labial con FPS" para labios y cutículas y, tener en cuenta que si viajamos con niños "lo mismo para ellos".

Viajar ya era fácil de por sí, pero con estos tips podemos hacerlo de una manera tranquila, teniendo la seguridad de que cuando lleguemos a nuestro destino vamos a lucir un rostro impoluto, jugoso, hidratado y sobre todo preparado para todas las vivencias que nos esperan.