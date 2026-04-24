La medicina estética no es lo que era. Quien apuesta por ponerse en manos de profesionales está más informado que nunca, pretende entender cada tratamiento y, por supuesto, busca resultados más naturales que nunca.

En este nuevo contexto, la conversación ya no gira solo en torno a corregir signos visibles de la edad, sino al mantenimiento de la calidad de la piel desde un enfoque preventivo y científico. Pero, ¿qué hay detrás de los tratamientos que están redefiniendo la medicina estética? Innoaesthetics abre las puertas de su MedLab Center en Barcelona, un espacio en el que se desarrolla lo más puntero del sector con ciencia, metodología un proceso que empieza mucho antes de llegar a la piel.

Precisamente en esta localización, hablamos con Víctor García-Guevara, director médico de Innoaesthetics, para analizar cómo ha evolucionado el sector, cuáles son hoy las principales preocupaciones en consulta y hacia dónde se dirige la medicina estética en esta nueva etapa.

En los últimos años la medicina estética ha cambiado. ¿Cómo definiría el nuevo paradigma hacia el que evoluciona?

Actualmente, el sector ha pasado de un paradigma correctivo y voluminizador, basado en rellenar arrugas o transformar facciones, a uno centrado en la salud cutánea y la regeneración.

Hoy, el objetivo no es cambiar el rostro del paciente, sino optimizar su propia biología para que la piel luzca sana, densa y luminosa. Es una medicina estética más sutil, donde el éxito no se mide por cuánto producto se aplica, sino por cómo responde la piel por sí misma.

Cada vez se habla más de tratamientos que activan la piel en lugar de "corregirla". ¿Por qué este enfoque biomodulador es hoy una de las grandes tendencias?

La biomodulación es tendencia porque responde a una demanda clara de resultados naturales, pero también más sostenibles en el tiempo.

A diferencia de los enfoques tradicionales, no actúa solo sobre el efecto visible, sino sobre los procesos biológicos que están detrás del envejecimiento cutáneo. Al activar mecanismos como la producción de colágeno, la reparación celular o la regulación de la inflamación, permite mejorar la calidad de la piel de forma progresiva y duradera.

Innoaesthetics lleva años trabajando conceptos como epigenética, biomodulación o exosomas. ¿En qué consisten y qué papel están jugando estas tecnologías?

Hoy, conceptos como la epigenética, la biomodulación o los exosomas están marcando la evolución de la medicina estética hacia un enfoque más regenerativo. También hay que activar los propios mecanismos biológicos de la piel para obtener resultados más naturales y progresivos.

En primer lugar, la epigenética es la ciencia que estudia cómo los hábitos y el entorno influyen en la expresión de nuestros genes. En estética, desarrollamos fórmulas que ayudan a regular ese "comportamiento" de la piel, favoreciendo funciones como la reparación y la protección frente al envejecimiento.

En segundo lugar, los exosomas son "mensajeros" biológicos que permiten la comunicación entre células. Transportan señales que activan procesos de reparación cuando la piel lo necesita. En nuestro caso, utilizamos nanovesículas no biológicas que reproducen estos mecanismos de forma segura.

Y, por último, la biomodulación es el proceso de estimular la actividad biológica de la piel para que recupere su equilibrio y funcionalidad. No se trata de aportar volumen, sino de mejorar firmeza, elasticidad y calidad cutánea desde dentro, sin alterar la expresión natural del rostro.

Hasta qué punto el paciente actual busca entender la ciencia que hay detrás de los tratamientos antes de decidirse?

El paciente actual es un consumidor experto. Ya no se conforma con el nombre comercial de un tratamiento: investiga, compara y quiere entender el porqué de cada paso. Para nosotros, esto es una oportunidad: cuanto más informado está el paciente, más valora el respaldo científico y la calidad de las soluciones que ofrecemos.

Uno de los grandes retos hoy es lograr resultados naturales y progresivos. ¿Cómo contribuyen soluciones como los boosters o los exosomas biomiméticos a este objetivo?

Lograr resultados progresivos requiere herramientas que actúen a nivel celular. Los boosters aportan un aporte inmediato de nutrientes esenciales, mientras que los exosomas biomiméticos actúan como "directores de orquesta", coordinando los procesos de regeneración de forma gradual. Al no ser tratamientos de efecto inmediato tipo relleno, permiten que la mejoría se produzca de manera progresiva, evitando cambios bruscos y logrando un resultado natural.

El MedLab Center representa una apuesta importante por la investigación clínica dentro del sector. ¿Por qué es clave que la innovación estética esté respaldada por evidencia científica real?

En un sector saturado de promesas de marketing, el MedLab Center es nuestro factor diferencial. Se trata de un centro propio que integra investigación, ensayos clínicos y producción, donde demostramos con evidencia científica la eficacia de nuestros desarrollos. La innovación sin evidencia es solo una tendencia pasajera.

Contar con este entorno nos permite certificar que nuestros activos realmente funcionan, que los resultados son reproducibles y que los tratamientos son seguros. Hoy, además, el paciente exige pruebas reales, y la única forma de ofrecerlas es con datos objetivos.

¿Cómo influye el enfoque integral de Innoaesthetics en la calidad de los resultados que llegan a consulta?

La calidad del resultado final depende de que no haya eslabones sueltos. Si investigamos una molécula innovadora pero el médico no sabe cómo aplicarla, el beneficio se pierde.

Por eso trabajamos con un enfoque de ecosistema que conecta investigación, metodología y formación médica dentro de un mismo modelo integrado. En este contexto, hemos desarrollado nuestra propia metodología, el INNO Expert Method, que guía al profesional sobre cómo utilizar cada tratamiento de forma adecuada y fomenta las mejores prácticas en consulta.

En su experiencia, ¿cuáles son hoy las principales preocupaciones estéticas de los pacientes y cómo están cambiando respecto a hace cinco años?

Hace cinco años, la preocupación principal era la arruga profunda o el surco nasogeniano. Hoy, la prioridad es la calidad de la piel (Skin Quality): textura, poros, luminosidad y firmeza sin volumen excesivo.

También ha crecido exponencialmente la preocupación por el "inflammaging" (micro-inflamación crónica que acelera el envejecimiento) y las manchas causadas por la polución y la luz azul.

Cada vez se habla más de tratamientos preventivos frente a tratamientos correctivos. ¿Estamos entrando en la era de la medicina estética preventiva?

Rotundamente, sí. Estamos en la era del "Pre-juvenation". Los pacientes ya no esperan a que aparezca la flacidez para acudir a consulta; buscan tratamientos biomoduladores a los 25 o 30 años para mantener su "banco de colágeno" intacto. Es mucho más efectivo (y económico) mantener una piel sana que intentar restaurar una piel dañada por el paso del tiempo.

Si tuviera que señalar tres tendencias que marcarán el futuro inmediato del cuidado médico de la piel, ¿cuáles serían?

Una de ellas sería la personalización epigenética, que son tratamientos adaptados al estilo de vida y al entorno de cada paciente. Otra serían las terapias regenerativas enfocadas en acompañar los cambios naturales de la piel y respetar las proporciones y rasgos propios de cada persona, manteniendo su identidad. Y, por último, la hibridación técnica: combinación de tecnologías (láser, radiofrecuencia, HIFU, etc.) con soluciones de estimulación biológica para potenciar los resultados de forma sinérgica.