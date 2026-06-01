Ana Verónica Schultz, protagonista de la 'digital cover' del mes de junio en CHANCE

MADRID, 1 Jun. (CHANCE) -

He llegado el calor, las ganas de verano y Ana Verónica Schultz quiere celebrarlo con nosotros. La actriz nos ha abierto las puertas de su lado más personal con una entrevista que destila sinceridad, dolor y positivismo a partes iguales en la 'digital cover' del mes de junio en CHANCE que saldrá este martes.

En uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida personal y coincidiendo con su regreso a Netflix en la cuarta temporada de 'Machos Alfa', Ana Verónica brilla especialmente: estrenó 'Zeta' el pasado mes de marzo y 'Humano' en abril. Además, se suma ahora la presentación en cines de 'El profesor', consolidando así una etapa marcada por importantes éxitos profesionales.

Con una carrera en sus espaldas de lo más completa, Ana Verónica se ha sincerado con CHANCE -vertical especializado en moda, mundo beauty, actualidad y lifestyle de Europa Press- con una entrevista emocionante: desde su duro pasado o la lucha de emigrante hasta su faceta como madre. La actriz nos ha dado a conocer su lado más personal y ha recordado su infancia, sus inicios como modelo o sus primeros años en Europa.

Feliz por los últimos proyectos que ha tenido, ahora en julio verá la luz 'Clanes de Dios', un largometraje de Tino de la Huerta, con quien ya trabajó para 'La ira del olvido', interpretando uno de los papeles que más le ha marcado a lo largo de su trayectoria profesional.

En el reportaje del mes de junio, Ana Verónica recuerda con añoranza una infancia llena de momentos compartidos con su madre en una escuela cultural de Venezuela y sitúa su determinación por el mundo de la interpretación en esos primeros años de vida donde se empapó de este arte. Años más tarde, probó suerte en París y Barcelona dejando su país y a su familia, una etapa complicada en la que se demostró a sí misma que todo lo que se propusiera lo conseguiría. A la vista está, ahora es una actriz de renombre que no ha dejado de trabajar por ella misma y por su hijo, al que define como el motor de su vida.

Feliz por todo lo que ha logrado y con la mirada puesta en un futuro incierto, Ana Verónica se abre en canal con nosotros haciendo un recorrido melancólico, cargado de sentimientos y con una mirada positiva en una entrevista que saldrá publicada este martes en CHANCE. En ella abordará los aspectos más desconocidos de su vida y su próximo proyecto: dirigir su primer cortometraje.