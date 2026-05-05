Nadia de Santiago protagoniza la primera 'digital cover' de CHANCE

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Mayo llega envuelto en luz, en esa primavera que invita no solo a mirar, sino a escuchar. Inauguramos el mes con Nadia de Santiago como protagonista de la primera 'digital cover' de CHANCE que verá la luz este miércoles 6 de mayo: un encuentro íntimo que nos invita en exclusiva a adentrarnos en su universo creativo. La actriz, que saborea uno de sus mejores momentos personales, nos sumerge en su proceso, sus inquietudes y su último desafío artístico, 'Umbra Dei', la esperada ficción sonora de Audible que podremos disfrutar a partir del próximo 18 de mayo.

Esta primera portada digital de CHANCE del mes de mayo se construye como un relato en capas: una entrevista a fondo que revela tanto la sensibilidad como la determinación de una de las intérpretes más magnéticas del momento y un reportaje fotográfico donde la emoción y la estética dialogan en perfecta sintonía. A través de la imagenes, Nadia ha sabido transmitir a la perfección las emociones y los sentimientos de Blanca, personaje que interpreta en la ficción sonora.

Así nace una nueva etapa, así nace un nuevo CHANCE, que se reinventa y abraza un lenguaje más contemporáneo, donde la narrativa, la imagen y la voz se entrelazan para contar historias que se sienten, se miran... y ahora, también se escuchan.