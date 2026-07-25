Norma Ruiz: "Se paga un precio alto por ser actriz, pero merece la pena"

MADRID, 25 Jul. (CHANCE) -

Tú y tu pareja tenéis una vida ideal, sois la envidia de todos, con carreras exitosas y no sois padres -tampoco está en vuestros planes- pero un día os despertáis con tres niños que insisten en llamaros 'papá' y 'mamá' ¿cómo reaccionarías? De esto trata 'Tres de más', la nueva película que se ha estrenado en cines y en la que la actriz Norma Ruiz interpreta a Sabrina, una mujer encantadora que no sabe decir que no y que la conciliación le supone un pulso diario.

Volcada en su faceta profesional como el primer día y disfrutando al máximo de todo el tiempo libre que le permite esta profesión con sus seres queridos, Norma Ruiz ha concedido una entrevista en exclusiva a CHANCE para reflexionar sobre la maternidad -aspecto que se trata en la película- y el momento tan especial que está viviendo.

"Este personaje me ha hecho como espejo para aprender a decir que no", dice la intérprete cuando le preguntamos cómo ha sido meterse en la piel de Sabrina, ya que ella es "un personaje encantador que está todo el rato intentando conciliar y no sabe decir que no". "Parece que nos han enseñado que, si nos priorizamos, somos egocéntricos y es al revés completamente", asegura sobre el poso que le ha quedado tras esta interpretación.

NORMA RUIZ: “ESTÁ IGUAL DE BIEN SER PADRE QUE NO SERLO, ERES IGUAL DE BUENA GENTE”

Norma se posiciona en contra sobre la mentalidad que hay extendida de "si eres madre o padre, todo para tu hijo" porque aunque "mi hija es lo primero" necesita estar bien consigo misma para que la pequeña también lo esté. "Somos su espejo, vale más lo que hacemos que lo que decimos, ellos aprenden por imitación y los niños modifican su carácter cuando te ven mal porque no quieren que lo estés e intentan agradarte", confiesa.

Y es precisamente esto lo que se expone en la película. "Al final la maternidad tiene que ver también con renunciar, con la pérdida de libertad, de improvisar, del ideal y de la conciliación", explica la actriz. Todo ello desde el prisma de la comedia con un resultado espectacular porque "te emocionas y te ríes" a partes iguales.

Tanto a disfrutado con este trabajo que para Norma una de las cosas más importantes es que el espectador sea capaz de ver que "está igual de bien ser padre que no serlo, eres igual de buena gente" porque "los hijos no se devuelven, no son bolsos. Están ahí todas las opciones y son igual de válidas, pero deberíamos aprender a no juzgarnos entre nosotros, entre las familias y entre las madres", nos comenta.

‘NORMA PARA LA VIDA’, LA COMUNIDAD DE NORMA RUIZ PARA HABLAR ABIERTAMENTE SOBRE EL AUTOCUIDADO DE LA MUJER

Consciente de la importancia de estos temas, Norma ha creado su comunidad 'Norma para la vida', un grupo de 125 mujeres con las que habla de "autocuidado en general, tanto mental como física o espiritualmente", confiesa. Entre todas tratan los cambios de la mujer y de cómo les afecta hormonalmente todo, pero sobre todo para lanzar un mensaje: "No estás loca, te están pasando cosas y hay que ponerle voz". Un proyecto personal que le hace "muy feliz" y que le llena al mismo tiempo.

Y es que, a pesar de que puede parecer que cada vez se da más visibilidad de estas vivencias, Norma está convencida de que todavía se habla "poco" y "cuando empiezas a tener cambios como la menopausia, por ejemplo, parece que tienes que decir públicamente que te estás haciendo mayor y sientes algo de rabia al asumirlo". En ese aspecto, considera que todavía hay algo "tabú", no solo en reconocerlo también en identificarlo.

Es por eso por lo que cree que estas charlas son necesarias y, aunque la mayoría son encuentros virtuales, también se reúnen en algunas ocasiones de manera física. Eso es lo que pasará el próximo 29 de julio en Ibiza, en La Favorita, un encuentro al que se puede apuntar cualquier mujer y disfrutar de un rato para "conectar, estar y parar", según la actriz.

NORMA RUIZ: “SE PAGA UN PRECIO ALTO POR SER ACTRIZ, PERO MERECE LA PENA”

A pesar de llevar en el mundo de la interpretación desde los 2000, Norma no ha perdido la ilusión con la que empezó. Define su profesión como una "carrera de fondo" por la que ha tenido que sacrificar "tiempo con las personas que quieres" ya que "se trabaja mucho en vacaciones" y "si estás trabajando no tienes tiempo y cuando no estás trabajando y tienes tiempo, estás en paro".

La actriz reconoce que los actores en general disponen de "una libertad brutal", pero sí que renuncian a la estabilidad y, sobre todo, al anonimato. "Se paga un precio alto, pero es verdad que merece la pena, por lo menos a mí sí que me la ha merecido y su algún día no me merece la pena, no continuaré", asegura.

NORMA RUIZ: “LOS CUIDADOS DE LOS 20 SON EL RESULTADO DE LOS 30. NO HAY MILAGROS, ESTÁ LA CONSTANCIA”

Conviviendo con la exposición pública que requiere una profesión como esta, Norma asegura que "la presión por la imagen siempre está, lo que tienes que ir aceptando es que van pasando los años". Sin embargo, considera "interesante" el paso del tiempo porque "los personajes son mejores cuando te haces mayor porque pasan cosas más profundas en tu vida y eso también pasa en la ficción".

"Siempre he tenido una buena relación con el espejo", asegura Norma. Aunque reconoce que nunca ha tenido conflictos con su imagen, sí recuerda un momento muy concreto durante su embarazo en el que apenas se reconoció. "Me corté el pelo para una serie, tenía muy poca tripa y mucho pecho. Pasé por delante del espejo y pensé: '¿Quién es esta señora?'", rememora entre risas. Una sensación completamente pasajera que nunca le generó inseguridad, ya que, como ella misma explica, siempre tuvo claro que "todo vuelve a su ser".

En materia de belleza, la actriz apuesta por una rutina basada en la sencillez y la constancia. Aunque confiesa que le gusta utilizar cosmética fresca y de origen natural, tiene claro que los dos pilares fundamentales son una correcta limpieza de la piel y una buena suplementación. "Los cuidados de los 20 son el resultado de los 30", reflexiona, antes de insistir en que el verdadero secreto no reside en fórmulas milagrosas, sino en la disciplina diaria: "No hay milagros, está la constancia".

Lo que no ha cambiado en su vida es las ganas de tener todo bajo control: "Soy muy controladora, pero soy muy feliz controlando todo" porque también tiene "grandes amigas a mi alrededor que no lo son y me enseñan a que no pasa nada". Una cualidad con la que consigue que su mente esté "equilibrada" y tenga paz y, sobre todo, muy difícil de conseguir porque "mi profesión es una locura".

“SIEMPRE HE HECHO LO QUE ME HA DADO LA GANA Y CON LA MATERNIDAD ESO LO PIERDES”, ASEGURA NORMA RUIZ

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida junto a sus seres queridos y su hija, Norma también nos ha hablado de la transformación que ha supuesto para ella convertirse en madre: "Saber que no puedes improvisar y que tienes que organizarlo todo todavía me cuesta porque yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana y soy una persona muy libre. Eso lo pierdes", confiesa.

Como cualquier otra madre, la actriz ha conseguido gestionar el sentimiento de culpa que le entra a la mayoría y que "tenemos metida en la cabeza por la cultura religiosa". "A mí me gusta más hablar de responsabilidad que de culpa, pero es verdad que está porque al final quieres estar en todos sitios y tienes que aprender a vivir con eso", asevera.

“‘YO SOY BEA’ ME DIO MI CARRERA PROFESIONAL”, CONFIESA NORMA RUIZ

‘Tres de más’ ha sido su último trabajo, pero todos la recordamos por el papel de Bárbara en 'Yo soy Bea', una serie que define como "increíble" porque fue "un boom" y que marcó un hito en la historia de la televisión. Recuerda su personaje "con mucho cariño" ya que "me dio mi carrera profesional y siempre estaré agradecida". Además, en los rodajes se lo pasaba "genial" y fue un tiempo "muy bonito" que sigue presente en su vida.

La última pregunta para Norma es cómo espera que sea su vida dentro de diez años y no tiene dudas, quiere seguir “tranquila y con mucha paz”, pero también “estar bien conmigo misma, en ser mi mejor versión y tener tiempo para estar con las personas que quiero, que eso es lo que realmente me hace feliz y lo único que nos vamos a llevar”.