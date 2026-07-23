Rubén Cortada, el actor que encuentra el lujo en la calma: "Cuando toco el mar me alivio"

MADRID, 23 Jul. (CHANCE) -

Es uno de los actores más reconocidos de nuestro país y, si le preguntas por su lugar favorito en el mundo, la respuesta es clara: el mar. Rubén Cortada prioriza la tranquilidad por encima de todo, practica deporte como una forma de cuidar tanto el cuerpo como la mente y reivindica la importancia de encontrar tiempo para uno mismo, desconectar y seguir evolucionando sin perder la calma.

Con motivo de la presentación del nuevo Samsung Galaxy Z Fold8, el actor nos concede una entrevista en exclusiva para compartirnos algunos de los aspectos que más le han llamado la atención del dispositivo y cómo los utiliza él en su día a día. Entre ellos, destaca su formato plegable: "Tener las tres pantallas que se convierten en dos", explica. "Abres el móvil un segundo para revisar o responder un mensaje y también tienes la opción de estudiar, leer, ver películas... yo veo todo lo que necesito ahí", añade.

Como figura pública, reconoce que las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar el trabajo diario, especialmente a los creadores de contenido. En ese sentido, menciona la función de edición de vídeo ‘My FanCam’, una herramienta que, en su opinión, "se lo está poniendo muy fácil a los influencers". "Facilita el trabajo de las personas", afirma, ya que permite ahorrar tiempo. "Es muy seductor todo lo que puedes hacer, la libertad que te ofrece cada dispositivo nuevo con más potencia", añade.

Más allá de la tecnología, Rubén insiste en que su prioridad es mantener el equilibrio en una profesión marcada por el ritmo constante y por esos vacíos que tienen que lidiar entre un trabajo y otro. "A pesar de estar calmado siempre te van a sacar de tu sitio, pero hay que intentar volver lo antes posible", confiesa, dejando claro que gestionar el estrés es un aprendizaje continuo.

LA SOLEDAD Y EL MAR: DOS ESPACIOS EN LOS QUE RUBÉN CORTADA ENCUENTRA PAZ Y TRANQUILIDAD

El actor también habla con naturalidad de la soledad, una compañera habitual debido a su trabajo. Lejos de verla como algo negativo, asegura disfrutar de esos momentos de desconexión. "Me gusta estar solo, no soy de regalar tiempo a cualquiera", desvela. Para él, el verdadero lujo no está en los excesos ni en lo material, sino en poder detenerse y disfrutar de lo esencial: "Las vistas y el espacio, el no tener que pensar en el trabajo y, sobre todo, el mar. Cuando toco el mar me alivio", confiesa.

Ese vínculo con el mar define también su idea de un día perfecto. "Levantarse y caer al agua es de lo más recomendable", asegura. A ello suma la importancia de rodearse de personas que transmitan calma y bienestar: "Estar con gente que te hace reír, que te guste, que te den esa paz y tranquilidad". Y si puede elegir el momento perfecto, no lo duda: "Si puedo, de noche, también me tiro al mar", añade.

RUBÉN CORTADA NO SIGUE RUTINAS DE BELLEZA: EL DEPORTE Y EL MAR, LAS MEJORES TERAPIAS

Aunque su imagen pública podría hacer pensar lo contrario, Rubén reconoce que no sigue rutinas de belleza estrictas. Su forma de cuidarse pasa por mantenerse activo y en contacto con la naturaleza. "El mar, el surf... todo esto que haces en el día es la mejor rutina y terapia que puedes hacer para cuidarte", comenta.

En el terreno profesional, tras la emisión de ‘¿A qué estás esperando?’ en Antena 3, el actor confirma que tiene nuevos proyectos sobre la mesa, aunque por el momento prefiere no dar detalles. Eso sí, espera que "los vientos de popa" le acompañen y permitan que todas esas oportunidades terminen materializándose.