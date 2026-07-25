MADRID, 25 Jul. (CHANCE) -

Shakira continúa haciendo historia en España. La artista colombiana, inmersa en uno de los momentos más exitosos de su carrera tras el arrollador recibimiento de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', ha convertido Madrid en el epicentro de su regreso a Europa con una residencia inédita que promete ir mucho más allá de una sucesión de conciertos. El proyecto, que transformará el Espacio Iberdrola Music de Villaverde en una auténtica ciudad efímera dedicada al universo de la cantante y a la cultura latina, sigue creciendo antes incluso de abrir sus puertas.

El éxito de la convocatoria ha llevado a Shakira a anunciar una nueva fecha para su residencia madrileña. La artista ofrecerá finalmente doce conciertos en el recinto tras sumar una actuación el próximo 9 de octubre, que se une a las ya confirmadas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

La gran novedad de esta residencia será precisamente el espacio que se levantará exclusivamente para la ocasión y que ya ha sido bautizado por muchos como el 'Estadio Shakira'. Diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el recinto ha sido concebido como una "ciudad efímera" en la que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva desde primera hora del día y hasta después del concierto.

Según explicó el arquitecto João Albuquerque durante la presentación del proyecto, el espacio contará con ocho áreas temáticas dedicadas al cine, la literatura, el arte, la moda, la gastronomía, una gran fan zone y otras experiencias inspiradas en la cultura latina. "Es una ciudad diseñada como un árbol donde cada rama te conduce a una experiencia cultural única y todo converge en el Macondo Park", destacó.

Otra de las grandes apuestas será convertir el recinto en un espacio para todos los públicos. Además de una capacidad para 50.000 espectadores, el complejo incluirá 'Macondito', una zona especialmente diseñada para los más pequeños con actividades infantiles, permitiendo que las familias puedan disfrutar de la experiencia al completo. Incluso, la organización ha avanzado que mantiene conversaciones con la Comunidad de Madrid para que el recinto pueda recibir visitas escolares de lunes a jueves.

Las puertas abrirán a las 12:00 horas, permitiendo a los asistentes recorrer todas las experiencias antes del espectáculo principal, previsto entre las 20:00 y las 23:00 horas, y que contará con artistas invitados cuyos nombres todavía no han sido desvelados.

Para quienes busquen una experiencia más exclusiva, la residencia también dispondrá de una zona VIP con terraza y jardín. Las entradas para este espacio saldrán a la venta el próximo lunes con precios que oscilarán entre 550 y 750 euros.

Durante la presentación, el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, subrayó el significado que tiene este proyecto para la artista y para el público español. "Shakira, a nivel mundial, probablemente es la mujer que más ha conseguido hacernos sentir orgullosos de quiénes somos los latinos. Y crea una residencia europea premiando a España, porque España es latina", aseguró, definiendo el proyecto como "una manifestación cultural de pertenencia e integración" que va mucho más allá de un concierto tradicional.

Con doce actuaciones ya confirmadas y un formato completamente innovador, Shakira prepara una residencia sin precedentes en Europa que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales y culturales del otoño, reuniendo durante varias semanas a decenas de miles de seguidores llegados de todo el continente.