Shakira se rinde a Madrid y dará 6 conciertos aquí para poner el broche de oro a su tour mundial. ¡Los detalles!

Live Nation ha anunciado que Shakira dará 6 conciertos en Madrid dentro de la residencia europea de su 'Las mujeres ya no lloran' World Tour - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

MADRID, 24 Mar. (CHANCE) -

Shakira dará seis conciertos dentro de su residencia europea en Madrid, tras doblar su apuesta debido a la alta demanda de entradas y sumar tres fechas más en el espacio Iberdrola Music -en el distinto de Villaverde- donde se ubicará el 'Estadio Shakira', los días 18, 19 y 20 de septiembre, congregando cada día a más de 50.000 personas.

Así, estos tres nuevos conciertos se añaden a los anunciados el viernes pasado -el 25, 26 y 27 del mismo mes- por la promotora de 'Las mujeres ya no lloran World Tour', Live Nation. Según ha adelantado este lunes en rueda de prensa su presidente, Pino Sagliocco, y el arquitecto Agustin Pérez Torres, el estadio creado especialmente para la ocasión y que llevará el nombre de la de Barranquilla contará con 4 hectáreas y estará diseñado por BIG-Bjarke Ingels Group.

En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es Latina', que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo. Para su residencia europea, el Iberdrola Music se renombra como recinto Macondo Park -en referencia a la novela 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez-, y acogerá actuaciones antes, durante y tras los conciertos, además de exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira.

EL arquitecto de este espacio ha asegurado que la colombiana ha participado en el diseño de Macondo Park, un lugar que no es permanente y que se montará y desmontará "en semanas". Así, ha asegurado que en la pista podrá llegar a haber 20.000 personas, mientras que en grada 30.000. Y eso no es todo, ya que dentro del espacio también estará 'Macondito', una experiencia pensada para los más pequeños y que estará liderada por los propios hijos de la cantante y Gerard Piqué: Milan y Sasha. "Es una gran celebración de la vida" ha afirmado emocionado Pino Sagliocco.

Respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien hizo un llamamiento para trasladar los conciertos a otro recinto porque el de Villaverde "sigue sin tener las condiciones necesarias", el presidente de Live Nation ha reiterado que es un espacio que ya ha sido hogar de citas como el festival Mad Cool y que estará "bien capacitado", para después añadir que no va a "entrar en lo que dice uno u otro".

Y ante la posibilidad de recibir multas (por ejemplo, por el ruido generado), Pino Sagliocco ha asegurado que está "todo alineado" para la seguridad y que "muchos países pagarían, no multas, si no millones" por tener esta residencia. "Muchos países del mundo que pagarían, no multa, pagarían millones y millones para poder tener un acontecimiento como este. Un acontecimiento como Shakira voy a decir que es 10 veces más importante que la Fórmula 1. Pero no entremos en esto. Tenemos que aprender un poquito más todos a ser agradecidos, como lo soy yo en este caso, de haber elegido España, para haberme permitido ser parte de este sueño", ha expresado.

Y en relación a la posibilidad de que la residencia de la cantante colombiana se amplíe hasta diez conciertos, tras deslizarlo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que Shakira no va a dejar a sus fans sin la posibilidad de vivir esta residencia. "Es cuestión de si ella está dispuesta a hacer 10 experiencias únicas", ha reconocido

"Hoy es un día para celebrar. Hoy es un día para celebrar. Esta ya es una noticia para celebrar, para alegrarnos, para sus fans y sobre todo la gente que tenía mucha ansiedad, que sepa que Shakira va a hacer todo lo posible para que todo el mundo la pueda ver. Para sentirnos orgullosos. En un momento de tantas incertidumbres, sentirnos latinos con esta fuerza, celebrar la vida, celebrar la alegría de compartir una cultura, un idioma, pero sobre todo unas raíces que nos unen a todos" ha destacado el presidente de Live Nation.

Y es que como ha asegurado orgulloso, "nunca en la historia hemos celebrado algo así, nunca se ha hecho algo de esta magnitud y sobre todo, una vez más, agradecerle a ella que haya elegido España. Toda Europa viene aquí, toda Europa está celebrando. Nunca he sentido tanto cariño, tanta fuerza y tanta gana de parte de toda Europa de ver una celebración de esta magnitud, de esta grandeza y sobre todo, de vivir un mundo que nos va a dejar vivir a todos y ojalá que esto sea una inspiración para todos. Hemos trabajado con Shakira mucho en cómo hacer un estadio que sea único en el mundo, se ha implicado en su sueño y nosotros lo compartimos y estamos con ella para hacer la realidad".

Respecto a si pueden adelantar alguno de los artistas que colaborarán en sus conciertos en Madrid, Sagliocco ha revelado que "Shakira quiere hacer sorpresas, y os aseguro que en los días venideros vais a tener nombres. Os aseguro que va a ser una colaboración impresionante, van a haber artistas increíbles y compañeros que van a acompañar a seguir en este maravilloso viaje, no lo duden".

"Es un show que es el cierre del tour mundial. Tiene todo tipo de precios, como todos los conciertos, pero naturalmente va a ser exactamente lo mismo de la residencia. Cuando tú vas a la residencia de Adele en Múnich, es como la residencia de Harry Styles, solo la diferencia aquí es que ella va a hacer lo mismo del concierto, solo que da algo más, porque hace esta celebración, este mundo maravilloso que te permite vivir con ella, pero los precios van a ser competitivamente igual a lo que vendrían si en un Wanda o en el otro lado, naturalmente habrá paquete VIP, paquete super VIP, habrá todo, que es el mundo que vivo hoy en día a nivel como cuando vas a un fútbol, cuando vas a un equipo de fútbol o vas a una Fórmula 1, vas al tenis o vas a los conciertos, quiere decir, habrá entrada de precio normal de todo y habrá entrada más cara" ha concluido.