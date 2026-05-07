MADRID, 7 May. (CHANCE) -

Aitana Sánchez-Gijón sufría el pasado 26 de abril uno de los mayores golpes de su vida con el repentino fallecimiento a los 86 años de su madre, Fiorella De Angelis, con la que tenía una relación muy especial. Devastada, y arropada tan solo por sus hijos Teo (24) y Bruna -fruto de su relación con el artista Papin Lucadamo- la actriz se despedía de su gran pilar en la más estricta intimidad en el crematorio de La Almudena, antes de dedicarle un emotivo adiós en forma de homenaje a través de sus redes sociales.

Y aunque no están siendo momentos fáciles, la protagonista de 'Un paseo con las nubes' ha reaparecido públicamente dos semanas después de perder a su progenitora para arropar a la jurista y relatora de la ONU Francesca Albanese en la conferencia que ha dado en favor de Palestina y de los Derechos Humanos en el madrileño Círculo de Bellas Artes este miércoles 7 de mayo.

Una cita muy especial en la que ha coincidido con algunos compañeros de profesión como Carlos Bardem o Hiba Abouk, y en la que Aitana, sin gota de maquillaje y con un sencillo look compuesto por pantalón negro y camiseta de aldogón blanca de manga corta, se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre su romance con Maxi Iglesias, con el que no se la ha vuelto a ver desde que fueron fotografiados besándose apasionadamente hace algo más de un mes.

Confirmando su apoyo "siempre" al pueblo palestino, y revelando que no conocía personalmente a Francesca Albanese pero "por supuesto sabía quién era, la admiro y me parece una de las personas más valientes y valiosas de este planeta", la actriz ha agradecido las condolencias por la reciente muerte de su madre pero ha preferido guardar un silencio sepulcral -muy seria y con un gesto de clara incomodidad- sobre todo lo relativo a su 'affaire' con el actor de 'Valeria', dejando en el aire si su relación sigue adelante.

Lo que sí continúa viento en popa es su carrera profesional, ya que al margen de la gira teatral por España de la obra que protagoniza, 'La malquerida', que arrancará dentro de unos días, Aitana ha comenzado el rodaje de la nueva temporada de la serie 'Respira' de Netflix con Pablo Alborán y Blanca Suárez entre otros.