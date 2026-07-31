MADRID, 31 Jul. (CHANCE) -

Después de pasar la primera parte del verano fuera de la capital, Albert Rivera y Carla Cotterli han regresado a Madrid tras disfrutar de unos días de descanso en las islas Pitiusas, uno de los destinos favoritos de la pareja durante la época estival. El abogado y la empresaria celebran este mes de agosto su tercer aniversario juntos, consolidando una relación que ha estado marcada desde el principio por la discreción y la naturalidad.

Tras su mediática ruptura con Malú, con quien compartió una larga etapa sentimental y tiene una hija en común, Rivera ha encontrado la estabilidad junto a Carla Cotterli. Aunque ambos evitan protagonizar titulares y son muy celosos de su vida privada, su historia de amor se ha ido afianzando lejos del foco mediático y siempre con un perfil bajo.

A su llegada al aeropuerto de Madrid, la pareja volvió a demostrar ese carácter reservado que les define. Ambos prefirieron guardar las distancias ante las cámaras, caminaron separados por unos metros y cada uno se hizo cargo de su propio equipaje. El exlíder político evitó responder a las preguntas de la prensa sobre cómo están viviendo el verano o si siguen tan felices y enamorados como muestran sus imágenes más recientes.

Durante sus vacaciones, sin embargo, Carla sí compartió en sus redes sociales algunos momentos de su estancia en Baleares, tanto en pareja como con amigos, e incluso etiquetó a su novio en alguna de las publicaciones. Un gesto poco habitual que dejó ver, una vez más, que ambos viven su relación con absoluta normalidad, aunque prefieren hacerlo lejos de los focos y de la exposición mediática que siempre ha rodeado al abogado.