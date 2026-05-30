Alejandra Rubio debuta en la Feria del Libro en medio de sus polémicas familiares

Alejandra Rubio ha vivido una jornada agridulce en la Feria del Libro de Madrid durante la firma de su primera novela, 'Si decido arriesgarme.' A pesar de haber extendido la invitación formal a toda su familia, la cita evidenció de forma inevitable el distanciamineto con el clan Campos. En una tarde donde una imagen valió más que mil palabras, la ausencia total de sus familiares directos confirmó el distanciamiento.

Sin embargo, la joven escritora no se quedó sola y encontró su mayor refugio en su entorno más cercano. Su pareja, Carlo Costanzia se mantuvo fiel en primera fila como su pilar incondicional. La gran sorpresa de la jornada la dio su suegro, Carlo Costanzia padre, quien no quiso faltar a la cita.

La nieta de María Teresa Campos encontró el verdadero respaldo en sus amigos más intímos. Rostros conocidos como el influencer Aless Gibaja o la empresaria Paty Sánchez - Flores, que acudió acompañada por su marido, Javier Millet, arroparon a la joven en uno de los días más cruciales de su carrera.