Alejandra Rubio se desmarca del conflicto entre Terelu Campos y Carmen Borrego: "Son cosas que no van conmigo"

MADRID, 31 Jul. (CHANCE) -

La tensión en el clan Campos continúa siendo uno de los temas más comentados del verano. El esperado cara a cara televisivo entre Terelu Campos y Carmen Borrego ha reavivado las especulaciones sobre el origen del distanciamiento entre las hermanas, y en las últimas horas algunos rumores han apuntado directamente a Alejandra Rubio como posible desencadenante del conflicto familiar. Ante esta situación, la hija de Terelu ha decidido pronunciarse y dejar clara su postura.

Muy seria, Alejandra se ha desmarcado por completo del enfrentamiento entre su madre y su tía. "Yo no me pongáis cosas que no van conmigo. Suficiente tengo ya con las que van", asegura, dejando claro que no quiere verse involucrada en una disputa que considera ajena. La colaboradora insiste en que bastante tiene con sus propios problemas como para asumir un papel protagonista en la crisis familiar.

La joven también reacciona a las informaciones que la sitúan como responsable del deterioro de la relación entre las hijas de María Teresa Campos. "De verdad te lo digo de corazón, si has estado aquí, que sé que has estado aquí, viendo cómo me escapaba por ahí, sabes la que tengo liada en casa", comenta, visiblemente incómoda por la repercusión que está teniendo el conflicto.

Preguntada por las recientes declaraciones de su primo José María Almoguera, quien se ha pronunciado públicamente sobre la situación familiar, Alejandra responde con ironía: "Ah, bueno, muy bien". Sin embargo, niega rotundamente que exista una mala relación entre ambos: "¿A mí? Qué va", afirma al ser cuestionada sobre si le cae mal el hijo de Carmen Borrego.

Con estas declaraciones, la influencer intenta mantenerse al margen de una polémica que sigue creciendo y que tendrá un nuevo capítulo con el esperado encuentro entre Terelu Campos y Carmen Borrego, un cara a cara en el que ambas tratarán de aclarar públicamente las diferencias que han marcado las últimas semanas dentro del mediático clan familiar.