Alejandra Rubio, fiesta con amigos, risas, tarta y una corona por su cumpleaños tras su adiós a la tele

Archivo - Alejandra Rubio - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Mar. (CHANCE) -

Alejandra Rubio ha vivido este martes 24 de marzo uno de sus días más intensos, complicados y agridulces. Coincidiendo con su 26 cumpleaños, y ante las demoledoras críticas que ha recibido por anunciar su segundo embarazo vía exclusiva en '¡De Viernes!' cuando previamente se había 'jactado' en numerosas ocasiones de que a diferencia del resto de la familia Campos ella no vivía de vender su vida, la hija de Terelu Campos anunciaba por sorpresa en 'Vamos a ver' su decisión de dejar temporalmente la televisión.

"No me compensa, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo y lidiando con esta situación en mi estado. Hay veces que hay que parar" expresaba completamente superada por las circunstancias en el programa de Mediaset en el que ha colaborado los últimos años.

"No me siento orgullosa de como me gano la vida. Tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida y no es por las decisiones impulsivas que he tomado desde los 18 años. Con la edad que tengo, soy madre, voy a tener mi segundo hijo y me he planteado que esto igual no es lo que yo quería para mí y para mi futuro" ha reconocido, dejando en el aire si su adiós a su faceta de tertuliana es temporal o definitivo.

Tras despedirse de la televisión, y sin tiempo para lamentos, Alejandra ha hecho borrón y cuenta nueva y ha celebrado su cumpleaños por partida doble y sin ningún miembro de su familia. A mediodía, saliendo a comer a un restaurante cercano a su domicilio en Aravaca con su novio Carlo Costanzia, que se ha convertido en su gran apoyo tras su decisión de tirar la toalla tras las críticas y apartarse del foco mediático para vivir su segundo embarazo con tranquilidad.

Pero las celebraciones no han terminado aquí, ya que tras abandonar el lugar por una puerta trasera para esquivar a las cámaras, y pasar la tarde en su casa con su hijo Carlo Jr., de 15 meses -si recibió la visita de Terelu o de su padre, Alejandro Rubio, no hay constancia gráfica a pesar de la presencia de reporteros gráficos en la zona durante toda la jornada-, la nieta de María Teresa Campos se ponía sus mejores galas para poner el broche de oro a su cumpleaños con una cena en uno de los restaurantes más conocidos de Madrid, 'El huerto de Floren Domezain', en compañía de sus mejores amigos.

Ha sido la propia Alejandra la que ha compartido en redes sociales varias imágenes de su fiesta, en la que con una corona en la que se podía leer 'Happy birthday' y con un minivestido negro con encaje y transparencias con el que presumió de su incipiente tripita de embarazada, sopló las velas con una tarta con forma de corazón y decorada con merengue arropada por su pandilla, entre los que se encontraban el influencer Aless Gibaja.

Un broche de oro a su cumpleaños más agridulce en el que no sabemos si estuvo Carlo, ya que por el momento no ha publicado ninguna imagen del hijo de Mar Flores en la cena, en la que lejos de su tristeza a primera hora del día, se mostró de lo más sonriente y pletórica, dejando claro que no se arrepiente en absoluto de su decisión de dejar la televisión.