MADRID, 4 Jul. (CHANCE) -

Alejandro de Miguel se ha consolidado como uno de los diseñadores españoles más reconocidos del momento, gracias a su trabajo tanto con clientas privadas como con numerosos rostros conocidos del panorama nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria ha vestido a celebrities como Ana Obregón, Norma Duval o Carmen Lomana, además de distintas personalidades de la sociedad y la cultura, convirtiéndose en una firma habitual en grandes eventos y alfombras rojas.

Sin embargo, si hay una figura que destaca especialmente en su carrera, esa es la Reina Sofía, con la que mantiene una relación profesional especialmente estrecha. El diseñador ha firmado algunos de los estilismos más comentados de Doña Sofía en actos institucionales, caracterizados siempre por la elegancia, la sobriedad y la atemporalidad que definen su estilo.

En esta ocasión, Alejandro de Miguel ha desvelado cómo fue el proceso de creación del vestido que la Reina Sofía lució durante la visita del Papa León XIV, una pieza muy especial dentro de su trayectoria. "Yo siempre lo digo, que es un orgullo inmenso vestir a la que para mí es la Reina más elegante del mundo", ha confesado el modista, poniendo en valor la importancia de este encargo.

Una declaración con la que el diseñador vuelve a evidenciar la admiración que siente por Doña Sofía, su musa institucional más destacada y una de las mujeres que más han marcado su carrera en el mundo de la moda.