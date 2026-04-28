Anita Matamoros se mantiene al margen de la guerra entre sus padres, Makoke y Kiko Matamoros

MADRID, 28 Abr. (CHANCE) -

Anita Matamoros vuelve a situarse en el epicentro mediático por culpa de la guerra abierta entre sus padres, Makoke y Kiko Matamoros, pero decide mantenerse completamente al margen. Tras las duras declaraciones de su madre en televisión, en las que relataba episodios muy delicados de su convivencia con el colaborador, la joven optó por cambiarse el apellido en redes sociales, prescindiendo del de su padre para adoptar el de María José Giaever.

Interpelada sobre esas palabras, Anita corta de raíz cualquier intento de obtener una reacción y se limita a responder: "Hoy tengo un photocall, ¿vale?", dejando claro que no piensa convertir la conversación en un debate sobre sus padres, por muy intenso que sea el revuelo. Con esa frase escueta, marca una frontera entre su faceta pública y el drama privado que está causando tanta polémica.

La influencer tampoco quiere desvelar cómo es su relación actual con su padre, Kiko Matamoros, ni confirmar si conocía de antemano todo lo que Makoke iba a contar en televisión. Evita pronunciarse, no da detalles y mantiene una actitud prudente, consciente de que cualquier palabra suya podría interpretarse como un posicionamiento a favor de uno u otro, aunque la relación con su padre es más distante desde hace años.