Bertín Osborne, preocupado y muy pendiente de Gabriela Guillén: “Está la pobre sufriendo”

MADRID, 27 Mar. (CHANCE) -

Gabriela Guillén vive uno de los momentos más expuestos de su vida, con las cámaras pendientes de cada uno de sus pasos y de cómo le está afectando físicamente y a nivel emocional su salto a la televisión con 'Supervivientes'. En paralelo, el interés por su relación pasada con Bertín Osborne y por la situación personal del artista sigue muy presente, lo que convierte cualquier reacción suya en noticia.

Preguntado por el programa en el que participa la madre de su hijo, Bertín Osborne muestra cierta distancia, pero también empatía hacia ella: "Está la pobre sufriendo. Claro. Sí, no, bueno, hombre, pobrecita, la vi saltar del esto, lo que pasa es que yo no veo la televisión y no lo he visto, no he visto todavía el programa". A pesar de asegurar que no sigue el formato, admite que está al tanto de cómo se encuentra.

El cantante reconoce que es su entorno quien le informa del día a día de Gabriela: "Me han dicho, me ha dicho su hermana, bueno, que está allí sufriendo como sea, como deben sufrir todos, y yo, pues eso, le doy muchos ánimos desde lejos, ¿vale?". Con estas palabras, deja claro que prefiere mantenerse en un segundo plano, pero no le falta la intención de enviarle apoyo en plena exposición mediática.

Más allá de su vida personal, Bertín también se pronuncia sobre otro asunto que ha generado titulares en las últimas semanas: el futuro de su finca y el proceso para convertirla en hotel. El artista zanja cualquier especulación y lo enmarca únicamente en el terreno de los negocios: "Sí, vamos a ver, es un tema inmobiliario, macho, que la gente, o quien sea, le ha dado otro enfoque que no tiene nada que ver. Es un tema absolutamente inmobiliario, ya está, es una operación y un negocio que intentaremos sacarlo adelante, ya está".

De este modo, Osborne intenta rebajar el ruido a su alrededor, separando su proyecto empresarial de su vida sentimental y limitando su papel en la aventura televisiva de Gabriela a un mensaje de ánimo "desde lejos".