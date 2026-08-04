Borja Sémper emociona al recordar su lucha contra el cáncer: "Hace un año estaba recibiendo quimioterapia"

MADRID, 4 Ago. (CHANCE) -

Borja Sémper ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la Gala contra el Cáncer de Marbella, donde fue distinguido con el premio ‘The Fighter’ de la Asociación Española contra el Cáncer por su testimonio y su implicación en la visibilización de la enfermedad. El portavoz del Partido Popular acudió como invitado de honor al evento y no pudo evitar emocionarse al recordar el duro proceso que ha atravesado desde que anunció que padecía un tumor en el páncreas y que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia.

El político reveló en 2025 que se veía obligado a apartarse temporalmente de la primera línea pública para centrarse en su salud. Su mensaje, marcado por la serenidad y el optimismo, generó una gran ola de apoyo dentro y fuera del ámbito político. Desde entonces, Sémper ha ido retomando poco a poco su actividad, y su presencia en Marbella simboliza el importante cambio que ha experimentado en apenas doce meses.

Durante su intervención, recordó con enorme emoción cómo ha cambiado su vida en tan poco tiempo. "Hace un año, hoy hace exactamente un año, yo estaba sometiéndome a un tratamiento muy exigente de quimioterapia para intentar acabar con un tumor en el páncreas. Y un año después, tengo la inmensa suerte de estar compartiendo una gala como esta", confesó visiblemente emocionado.

Sémper también quiso enviar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan actualmente la enfermedad, aunque sin ocultar la dureza del camino recorrido. "Ha sido un tratamiento muy exigente, pero hoy, 12 meses después, puedo decir que estoy bien. No me engaño, sé que esta enfermedad es muy puñetera y que hay que estar siempre preparado para lo que pueda venir, pero hoy estoy bien y estoy con ganas de ayudar en todo lo que pueda a la Sociedad Española contra el Cáncer y también a enfermos y familiares que sufren la enfermedad", afirmó.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando agradeció públicamente el apoyo de su mujer, Bárbara Goenaga, a quien definió como el mejor ejemplo de lo que representan los cuidadores para quienes padecen cáncer. "Los cuidadores sois fundamentales. Quienes nos acompañáis a la quimioterapia, quienes lloráis con nosotros y pasáis miedo con nosotros, sois extraordinarios", expresó, dedicando el reconocimiento a todas las familias y personas que acompañan a los pacientes durante el tratamiento.

Sus palabras fueron recibidas con una larga ovación por parte de los asistentes a la gala, celebrada para recaudar fondos destinados a la investigación y al apoyo de pacientes oncológicos y sus familias. Lejos de centrar el protagonismo en su experiencia personal, Sémper insistió en que el reconocimiento pertenece a todas las personas que han luchado o siguen luchando contra el cáncer, poniendo el foco en la importancia de la prevención, la investigación y el acompañamiento a quienes padecen la enfermedad.

La reaparición de Borja Sémper en un acto de estas características supone también un paso más en su recuperación y en su compromiso público con una causa que, desde hace un año, forma parte de su historia personal. Su testimonio, sereno pero profundamente humano, se convirtió en uno de los instantes más conmovedores de la noche y en un recordatorio de que, incluso después de uno de los procesos más difíciles de su vida, sigue dispuesto a poner su voz al servicio de quienes atraviesan la misma batalla.