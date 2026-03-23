Carla Díaz y Claudia Salas, compañeras de Ester Expósito en 'Elite', se pronuncian sobre su relación con Mbappé

Carla Díaz y Claudia Salas durante la 76º edición de los premios Fotogramas, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). Los Fotogramas de Plata son unos Premios que entrega anualmente la revista española Fotogramas a los sectores cinematográfico, - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

Sin lugar a duda, la pareja formada por Ester Expósito y Kylian Mbappé ha pasado a convertirse en la pareja revelación de la temporada en medio de una gran expectación por ver las primeras imágenes oficiales de ellos juntos posando para los medios. En esta ocasión eran algunas de las ex compañeras de la actriz en la exitosa serie de 'Élite' las que se pronunciaban sobre esta nueva historia de amor que ha cautivado a todos en su paso por la alfombra roja de los Premios Fotogramas de Plata.

"Con Ester no coincidí en Élite rodando, pero vamos, yo coincido con ella en mi vida mil veces. Es maravillosa, me cae genial. Mbappé no sé quién es" reconocía directamente la actriz Carla Díaz sobre este nuevo romance. Si le hacen recordar su etapa en la serie, Carla explica qué significo para ella todo lo vivido: "Un proyecto que me... lo disfruté mucho, muy importante en mi vida, saqué amigos para toda la vida de ahí".

Al igual que ella, también la actiz Claudia Salas habló de cómo fue trabajar con Ester cuando aún eran muy jóvenes: "Muy buena compañera. Fuera y dentro del set. Nosotros vivimos una cosa muy especial, muy de grupo y muy jóvenes. Yo tengo un recuerdo maravilloso de todos esos años". Sobre si entre los actores sigue existiendo una relación cercana, la actriz reconocía que no siempre es fácil con las agendas profesionales de cada uno: "A veces sí, a veces nos juntamos. A veces es imposible que coincidamos todos. Pero bueno, siempre es una alegría. En el día a día, los rodajes, los trabajos y el ocio, que también es importante descansar, dificulta mucho".