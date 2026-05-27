Carlo Costanzia conciliador pero tajante con José María Almoguera: "Siempre se enfada por todo"

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

La relación entre Alejandra Rubio y José María Almoguera continúa dando mucho de que hablar. En los últimos meses, las tensiones dentro del clan Campos han sido constantes, especialmente tras varias declaraciones cruzadas y los rumores de distanciamiento entre los primos. Sin embargo, también ha habido gestos de acercamiento público, como la reciente defensa que el hijo de Carmen Borrego hizo de su prima y Carlo Costanzia frente a las críticas sobre su exposición mediática.

A todo ello se suma el nuevo proyecto profesional de la joven influencer, que acaba de debutar como escritora con su novela 'Si decido arriesgarme', presentada hace apenas unas semanas en Madrid. La publicación del libro ha despertado una gran expectación mediática y también numerosas críticas, algo que tanto la colaboradora como su pareja han afrontado públicamente con naturalidad.

En este contexto, Carlo ha vuelto a pronunciarse sobre José María, dejando unas declaraciones que mezclan reproche y cariño. El hijo de Mar Flores comentaba con resignación las continuas quejas que, según él, Almoguera dedica a su prima: "Se enfada por todo. Siempre se enfada por todo. Podría alegrarse de vez en cuando". Unas palabras que suenan a pequeño tirón de orejas hacia el hijo de Carmen Borrego, con quien la relación familiar ha atravesado altibajos en los últimos tiempos.

Pese a ello, el actor ha querido suavizar inmediatamente sus declaraciones dejando claro el afecto que siente por él: "Es muy buen tío", aseguraba, evidenciando que, aunque existan diferencias o tensiones puntuales, el vínculo entre ambos sigue siendo cordial.

Por otro lado, también ha querido aprovechar para apoyar públicamente a su novia en esta nueva aventura literaria. Sobre la novela de su pareja, el joven se mostró orgulloso y elogió el trabajo realizado: "Pues me parece que está muy bien escrito, la verdad. Muy interesante". Respecto a las críticas que la hija de Terelu Campos está recibiendo por su salto al mundo literario, Carlo se muestra tranquilo y comprensivo con la exposición mediática que rodea a la familia: "Bueno, críticas siempre va a haber. Sea bueno, sea malo, siempre va a haber".

Además, deja claro que piensa acompañar a Alejandra en los próximos compromisos relacionados con el libro, incluidas las firmas con lectores: "Ahí estaremos", afirmaba con una sonrisa, demostrando una vez más que continúa siendo uno de los principales apoyos de la colaboradora en esta nueva etapa profesional.